Der Mann mit der Pfeife im Fokus

„Man steht mittendrin und ist doch auf sich allein gestellt“

Ohne sie würde kein Spiel stattfinden. Keine Tore zählen, keine Derbys entschieden, keine Aufstiege gefeiert werden. Schiedsrichter sind ein unverzichtbarer Teil des Amateurfußballs und trotzdem bleiben ihre Geschichten oft im Hintergrund. FuPa hat mit Dirk Stöppler über Leidenschaft, Druck und besondere Momente auf dem Platz gesprochen.

Dirk: Dirk Stöppler, ich pfeife seit 2023 für den Verein Olympia Uelsen. Angefangen habe ich jedoch bereits 1988 im Kreis Münster, wo ich 24 Jahre als Schiedsrichter tätig war. Anschließend habe ich aus beruflichen Gründen von 2012 bis 2023 pausiert.

FuPa: Stell dich doch bitte kurz vor: Wer bist du, wie alt bist du und für welchen Verein bist du als Schiedsrichter im Einsatz?

Dirk: Im Jahr 1988 begann ich im Münsterland, nachdem ich von meinem Verein angesprochen worden war. Genau das wiederholte sich 2022 in Uelsen. Seitdem bin ich als Schiedsrichter-Obmann im Verein tätig und betreue einige junge Schiedsrichter im Alter von etwa 15 Jahren.

FuPa: Wie bist du zur Schiedsrichterei gekommen?

FuPa: Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel?

Dirk: Ich habe viele Spiele der Alten Herren als Heimspiele geleitet und diese als 16- bzw. 17-Jähriger zur Vorbereitung auf den Seniorenfußball genutzt. Damals gab es noch kein Coaching oder Mentoring, und die ersten Einsätze habe ich weitgehend allein bestritten. Das ist heute bei jungen Schiedsrichtern anders: Sie werden von uns auf Kreis- und Vereinsebene betreut.

FuPa: Was fasziniert dich bis heute an der Rolle des Schiedsrichters?

Dirk: Der Sport sowie die damit verbundenen Erfahrungen und Erfolge, die das Schiedsrichterwesen mit sich bringt - etwa Durchsetzungsvermögen, Motivation, das Zusammenspiel im Gespann und vieles mehr.

FuPa: Was war dein bisher emotionalstes oder außergewöhnlichstes Spiel?

Dirk: Mein Abschiedsspiel im FLVW-Verband in Greven, bei dem ich das Profiteam von Borussia Dortmund mit dem damaligen Trainer Jürgen Klopp leitete, sowie das anschließende Abendessen mit den Mannschaften, gehören zu meinen besonderen Erinnerungen. Ebenso das A-Jugend-Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund, noch vor Einführung der A-Jugend-Bundesliga.

Insgesamt habe ich viele schöne Erfahrungen gesammelt und sogar Spiele in den Niederlanden, den USA und Indien im Rahmen eines Firmencups meines damaligen Arbeitgebers geleitet.

FuPa: Wie gehst du mit Kritik oder hitzigen Situationen auf dem Platz um?

Dirk: Solche Situationen zu meistern, ist die eigentliche Herausforderung. Je nachdem, wie man angesprochen wird, kann die Reaktion unterschiedlich ausfallen – mal hart und bestimmend, mal mit viel Verständnis. Kommunikation sowie das Gespräch und die Erklärung im Miteinander sind dabei entscheidend.

FuPa: Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor?

Dirk: Ich bin stets gut vorbereitet, auch im Alter von fast 55 Jahren. Ich bin pünktlich vor Ort, wärme mich auf und weiß, worum es in der jeweiligen Begegnung geht.

FuPa: Was wünschen sich Schiedsrichter häufiger von Spielern oder Zuschauern?

Dirk: Das bewusste Durchatmen und das Zählen - etwa „21“, „22“, „23“ - bevor man etwas sagt oder ruft.

FuPa: Wie hat sich der Amateurfußball in den letzten Jahren verändert?

Dirk: In unserem Kreis ist die Fairness bereits gut ausgeprägt – und in vielen Bereichen sogar besser als in den Kreisen und Verbänden, in denen ich zuvor tätig war. Insgesamt pflegen wir hier einen respektvollen und guten Umgang miteinander.

FuPa: Was würdest du jungen Menschen sagen, die überlegen, Schiedsrichter zu werden?

Dirk: Ausprobieren, lernen und machen - mir hat es nie geschadet, insbesondere im Berufsleben.

FuPa: Was bedeutet Amateurfußball für dich?

Dirk: Amateurfußballer und Amateur-Schiedsrichter müssen miteinander auskommen – ohne VAR und Fernsehen, oft sogar besser als in der Bundesliga. Und die Bratwurst danach, verbunden mit guten Gesprächen, ist bei uns noch möglich.