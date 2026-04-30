Der Mann mit der Pfeife im Fokus FuPa-Interview mit Florian Buchbach von René Diebel · Heute, 12:05 Uhr · 0 Leser

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Ohne sie würde kein Spiel stattfinden. Keine Tore zählen, keine Derbys entschieden, keine Aufstiege gefeiert werden. Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sind ein unverzichtbarer Teil des Amateurfußballs und trotzdem bleiben ihre Geschichten oft im Hintergrund. FuPa hat mit Florian Buchbach über Leidenschaft, Druck und besondere Momente auf dem Platz gesprochen.



„Man steht mittendrin und ist doch auf sich allein gestellt“

FuPa: Stell dich doch bitte kurz vor: Wer bist du, wie alt bist du und für welchen Verein bist du als Schiedsrichter im Einsatz?



Schiedsrichter: Ich bin Florian Buchbach, 34 Jahre alt und bin Schiedsrichter für den Heseper SV.



FuPa: Wie bist du zur Schiedsrichterei gekommen?



Florian: Ich bin zur Schiedsrichterei gekommen, weil ich gerne unter Menschen bin und Fußball einfach sehr mag. Für mich ist es die perfekte Kombination, aktiv am Spiel teilzunehmen und gleichzeitig mit vielen unterschiedlichen Leuten in Kontakt zu kommen. Außerdem bin ich durch meinen Schwiegervater dazu gekommen – dort gibt es in der Familie mehrere Schiedsrichter, was mich zusätzlich motiviert hat, diesen Weg einzuschlagen. Die Prüfung habe ich dann im Februar 2014 erfolgreich abgeschlossen.



FuPa: Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel?

Florian: Mein erstes Spiel habe ich am 04.04.2014 gepfiffen, ein Herrenspiel zwischen Brandlecht-Hestrup und Klausheide.



FuPa: Was fasziniert dich bis heute an der Rolle des Schiedsrichters?

Florian: Mich fasziniert an der Rolle des Schiedsrichters bis heute vor allem die Verantwortung und die besondere Perspektive auf das Spiel. Man steht mittendrin, trifft in Sekunden Entscheidungen und sorgt dafür, dass das Spiel fair und respektvoll abläuft. Gleichzeitig ist jedes Spiel anders – neue Situationen, neue Menschen, neue Herausforderungen. Genau diese Mischung aus Fußball, Dynamik und persönlicher Weiterentwicklung macht die Schiedsrichterei für mich so spannend.





FuPa: Was war dein bisher emotionalstes oder außergewöhnlichstes Spiel? FuPa: Was war dein bisher emotionalstes oder außergewöhnlichstes Spiel?

Florian: Mein bisher emotionalstes und zugleich außergewöhnlichstes Spiel war das Kreispokalfinale am 04.06.2022, das ich vor rund 1000 Zuschauern leiten durfte. Die besondere Atmosphäre, die vielen Fans und die Bedeutung des Spiels haben für eine unglaubliche Spannung gesorgt. In so einem Moment als Schiedsrichter auf dem Platz zu stehen und die Verantwortung zu tragen, war etwas ganz Besonderes, das mir bis heute in Erinnerung geblieben ist.



FuPa: Wie gehst du mit Kritik oder hitzigen Situationen auf dem Platz um?

Florian: Mit Kritik oder hitzigen Situationen auf dem Platz gehe ich ruhig und sachlich um. Mir ist wichtig, die Kontrolle zu behalten und mich nicht von Emotionen leiten zu lassen. Ich versuche, klar zu kommunizieren und durch eine souveräne Ausstrahlung deeskalierend zu wirken. Gleichzeitig nehme ich konstruktive Kritik an, um mich weiterzuentwickeln. In der jeweiligen Spielsituation steht für mich aber immer im Vordergrund, konsequent und fair zu entscheiden.



FuPa: Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor?

Florian: Die Vorbereitung auf ein Spiel ist für mich ein wichtiger Bestandteil, um sicher und souverän auftreten zu können. Dazu gehört zunächst die körperliche Vorbereitung, damit ich während des Spiels jederzeit auf der Höhe bin. Außerdem beschäftige ich mich gedanklich mit möglichen Spielsituationen und stelle mich auf unterschiedliche Spielverläufe ein. Mir ist es auch wichtig, rechtzeitig vor Ort zu sein, um mich in Ruhe vorzubereiten und einen ersten Eindruck von Mannschaften und Umfeld zu bekommen. So gehe ich konzentriert und mit einem guten Gefühl ins Spiel.





FuPa: Was wünschen sich Schiedsrichter häufiger von Spielern oder Zuschauern? FuPa: Was wünschen sich Schiedsrichter häufiger von Spielern oder Zuschauern?

Florian: Ich denke, viele Schiedsrichter wünschen sich vor allem mehr Respekt und Verständnis von Spielern und Zuschauern. Fehler gehören im Fußball dazu – sowohl bei Spielern als auch bei Schiedsrichtern. Ein fairer und sachlicher Umgang miteinander hilft dabei, das Spiel für alle Beteiligten angenehmer zu gestalten. Außerdem würde ich mir wünschen, dass Entscheidungen eher akzeptiert werden, damit der Fokus wieder stärker auf dem eigentlichen Spiel liegt.



FuPa: Wie hat sich der Amateurfußball in den letzten Jahren verändert? Florian: Der Amateurfußball hat sich in den letzten Jahren in vielerlei Hinsicht verändert. Das Spiel ist insgesamt schneller und athletischer geworden, und auch die taktischen Anforderungen haben zugenommen. Gleichzeitig merkt man, dass der Umgang auf und neben dem Platz emotionaler geworden ist, was den Umgang miteinander manchmal anspruchsvoller macht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele positive Entwicklungen: Die Organisation in den Vereinen ist oft professioneller geworden und das Bewusstsein für Fairness und Respekt rückt wieder stärker in den Fokus. Insgesamt ist der Amateurfußball also dynamischer geworden, bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich – gerade für uns Schiedsrichter.