Der Mann mit der Pfeife im Fokus

Ohne sie würde kein Spiel stattfinden. Keine Tore zählen, keine Derbys entschieden, keine Aufstiege gefeiert werden. Schiedsrichter sind ein unverzichtbarer Teil des Amateurfußballs und trotzdem bleiben ihre Geschichten oft im Hintergrund. FuPa hat mit Hauke Knöpker über Leidenschaft, Druck und besondere Momente auf dem Platz gesprochen.

FuPa: Stell dich doch bitte kurz vor: Wer bist du, wie alt bist du und für welchen Verein bist du als Schiedsrichter im Einsatz?

Schiedsrichter: Moin, mein Name ist Hauke Knöpker, ich bin 24 Jahre alt und pfeife für den SV Suddendorf-Samern e.V. Seit über 10 Jahren bin ich nun auf den Sportplätzen unterwegs und leite Spiele als Schiedsrichter. Ein Hobby, das vor allem in meiner Jugend sehr fordernd und nicht immer einfach war, mich aber persönlich enorm weitergebracht hat.

Hauke: Als Jugendlicher habe ich mir die Frage gestellt, wie es ist, selbst auf dem Platz zu stehen und Entscheidungen zu treffen. Wie sich das anfühlt, wenn bei kniffligen Situationen alle auf einen schauen und eine Entscheidung erwarten. Als dann ein Schiedsrichter-Anwärterlehrgang ausgeschrieben wurde, habe ich mich angemeldet.

FuPa: Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel?

Hauke: Ich war als Assistent in der Kreisliga im Einsatz und natürlich total aufgeregt. Man fühlt sich bei jeder Bewegung beobachtet, will nichts falsch machen und gleichzeitig treffen Theorie und Praxis direkt aufeinander. Das war viel auf einmal ,aber rückblickend genau der richtige Einstieg.

FuPa: Was fasziniert dich bis heute an der Rolle des Schiedsrichters?

Hauke: Mich fasziniert die Herausforderung, ein Spiel mit meinen Entscheidungen positiv zu beeinflussen und den Spielfluss aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig braucht es das richtige Gespür dafür, wann Unterbrechungen und Sanktionen notwendig sind, damit alle Beteiligten Spaß am Spiel haben.

FuPa: Was war dein bisher emotionalstes oder außergewöhnlichstes Spiel?

Hauke: Emotionale und außergewöhnliche Spiele gibt es häufiger, als man denkt. Ein Spiel, das für mich besonders heraussticht, liegt noch gar nicht lange zurück: Mein letztes Spiel im Jahr 2025 – das Derby zwischen SG Bad Bentheim und TuS 1906 Gildehaus II.

Rund 150 Zuschauer für diese Spielklasse, Derby-Stimmung auf beiden Seiten, Flutlicht – mehr geht kaum. Zusätzlich wurde ich auch noch beobachtet, womit ich mich auch auf dem Papier für höhere Spielklassen empfehlen kann. Nach einer Zeit, in der ich durch Verletzungen und Operationen immer wieder ausgebremst wurde, war dieses Spiel für mich etwas Besonderes. Nach den vielen Verletzungen wollte ich mir selbst zeigen, dass ich mit dem Druck umgehen kann.

Ich konnte nicht nur meine persönliche Bestleistung in der Laufdistanz übertreffen, sondern hatte auch das Gefühl, das Spiel so geleitet zu haben, dass es fair und attraktiv für beide Mannschaften war. Das hat mich extrem motiviert, weiter in die Schiedsrichterei zu investieren

FuPa: Wie gehst du mit Kritik oder hitzigen Situationen auf dem Platz um?

Hauke: Mein Umgang damit hat sich in den letzten zehn Jahren definitiv entwickelt. Kritik kann berechtigt sein ,muss es aber nicht. Grundsätzlich darf sie aber jeder äußern.

Ich setze auf Transparenz: Ich erkläre den Spielern, was ich gesehen habe und worauf meine Entscheidung basiert. Dadurch lassen sich viele hitzige Situationen entschärfen. Es gibt aber auch Momente, in denen kein konstruktiver Austausch möglich ist. Dann braucht es klare Kante – im Zweifel auch in Form einer persönlichen Strafe.

In hitzigen Situationen versuche ich, der ruhige Gegenpol zu sein. Rudelbildungen oder Rangeleien helfen keinem Spiel weiter. Deshalb versuche ich, den Beteiligten zu vermitteln, dass ihr Verhalten dem Spiel schadet.

FuPa: Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor?

Hauke: Um möglichst unparteiisch in ein Spiel zu gehen, schaue ich mir vorab die Tabellensituation sowie die Formkurve beider Mannschaften an. So bekomme ich ein Gefühl für die sportliche Ausgangslage und kann besser einschätzen, was für ein Spiel mich erwartet.