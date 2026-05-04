Der Mann mit der Pfeife im Fokus

Ohne sie würde kein Spiel stattfinden. Keine Tore zählen, keine Derbys entschieden, keine Aufstiege gefeiert werden. Schiedsrichter sind ein unverzichtbarer Teil des Amateurfußballs und trotzdem bleiben ihre Geschichten oft im Hintergrund. FuPa hat mit Hauke Knöpker über Leidenschaft, Druck und besondere Momente auf dem Platz gesprochen.
FuPa: Stell dich doch bitte kurz vor: Wer bist du, wie alt bist du und für welchen Verein bist du als Schiedsrichter im Einsatz?
Schiedsrichter: Moin, mein Name ist Hauke Knöpker, ich bin 24 Jahre alt und pfeife für den SV Suddendorf-Samern e.V. Seit über 10 Jahren bin ich nun auf den Sportplätzen unterwegs und leite Spiele als Schiedsrichter. Ein Hobby, das vor allem in meiner Jugend sehr fordernd und nicht immer einfach war, mich aber persönlich enorm weitergebracht hat.
FuPa: Wie bist du zur Schiedsrichterei gekommen?
Hauke: Als Jugendlicher habe ich mir die Frage gestellt, wie es ist, selbst auf dem Platz zu stehen und Entscheidungen zu treffen. Wie sich das anfühlt, wenn bei kniffligen Situationen alle auf einen schauen und eine Entscheidung erwarten. Als dann ein Schiedsrichter-Anwärterlehrgang ausgeschrieben wurde, habe ich mich angemeldet.
FuPa: Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel?
Hauke: Ich war als Assistent in der Kreisliga im Einsatz und natürlich total aufgeregt. Man fühlt sich bei jeder Bewegung beobachtet, will nichts falsch machen und gleichzeitig treffen Theorie und Praxis direkt aufeinander. Das war viel auf einmal ,aber rückblickend genau der richtige Einstieg.
FuPa: Was fasziniert dich bis heute an der Rolle des Schiedsrichters?
Hauke: Mich fasziniert die Herausforderung, ein Spiel mit meinen Entscheidungen positiv zu beeinflussen und den Spielfluss aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig braucht es das richtige Gespür dafür, wann Unterbrechungen und Sanktionen notwendig sind, damit alle Beteiligten Spaß am Spiel haben.
FuPa: Was war dein bisher emotionalstes oder außergewöhnlichstes Spiel?
Hauke: Emotionale und außergewöhnliche Spiele gibt es häufiger, als man denkt. Ein Spiel, das für mich besonders heraussticht, liegt noch gar nicht lange zurück: Mein letztes Spiel im Jahr 2025 – das Derby zwischen SG Bad Bentheim und TuS 1906 Gildehaus II.
Rund 150 Zuschauer für diese Spielklasse, Derby-Stimmung auf beiden Seiten, Flutlicht – mehr geht kaum. Zusätzlich wurde ich auch noch beobachtet, womit ich mich auch auf dem Papier für höhere Spielklassen empfehlen kann. Nach einer Zeit, in der ich durch Verletzungen und Operationen immer wieder ausgebremst wurde, war dieses Spiel für mich etwas Besonderes. Nach den vielen Verletzungen wollte ich mir selbst zeigen, dass ich mit dem Druck umgehen kann.
Ich konnte nicht nur meine persönliche Bestleistung in der Laufdistanz übertreffen, sondern hatte auch das Gefühl, das Spiel so geleitet zu haben, dass es fair und attraktiv für beide Mannschaften war. Das hat mich extrem motiviert, weiter in die Schiedsrichterei zu investieren
FuPa: Wie gehst du mit Kritik oder hitzigen Situationen auf dem Platz um?
Hauke: Mein Umgang damit hat sich in den letzten zehn Jahren definitiv entwickelt. Kritik kann berechtigt sein ,muss es aber nicht. Grundsätzlich darf sie aber jeder äußern.
Ich setze auf Transparenz: Ich erkläre den Spielern, was ich gesehen habe und worauf meine Entscheidung basiert. Dadurch lassen sich viele hitzige Situationen entschärfen. Es gibt aber auch Momente, in denen kein konstruktiver Austausch möglich ist. Dann braucht es klare Kante – im Zweifel auch in Form einer persönlichen Strafe.
In hitzigen Situationen versuche ich, der ruhige Gegenpol zu sein. Rudelbildungen oder Rangeleien helfen keinem Spiel weiter. Deshalb versuche ich, den Beteiligten zu vermitteln, dass ihr Verhalten dem Spiel schadet.
FuPa: Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor?
Hauke: Um möglichst unparteiisch in ein Spiel zu gehen, schaue ich mir vorab die Tabellensituation sowie die Formkurve beider Mannschaften an. So bekomme ich ein Gefühl für die sportliche Ausgangslage und kann besser einschätzen, was für ein Spiel mich erwartet.
FuPa: Was wünschen sich Schiedsrichter häufiger von Spielern oder Zuschauern?
Hauke: Ich wünsche mir vor allem niveaugerechte Kritik – sowohl während, als auch nach dem Spiel. Häufig hört man, dass die Schiedsrichterei ein undankbarer Job ist – oft von genau den Personen, die jede Entscheidung kommentieren.
Natürlich gibt es Situationen, in denen Zuschauer oder Spieler eine bessere Sicht haben. Trotzdem wird positives Feedback viel zu selten geäußert – vor allem dann, wenn die Spielleitung gut war.
Gerade in den unteren Ligen passt die Erwartungshaltung oft nicht zum tatsächlichen Niveau. Wo einerseits einfache Pässe über 3 Meter nicht ankommen, wird gleichzeitig andererseits erwartet, dass ein Schiedsrichter jede Abseitsentscheidung oder jedes Halten perfekt erkennt und das alleine.
Wir Schiedsrichter wollen immer unser Bestes geben. Umso wichtiger wäre es, dass bei der Bewertung von Spielern und Zuschauern auch das Niveau der Spielklasse berücksichtigt wird. Ehrliches und differenziertes Feedback – auch mal positives – würde viel dazu beitragen, den Umgang miteinander zu verbessern.
FuPa: Wie hat sich der Amateurfußball in den letzten Jahren verändert?
Hauke: Durch die Einführung der Kapitänsregel hat sich die Kommunikation auf dem Platz aus meiner Sicht deutlich verbessert. Gerade in hitzigen Situationen hilft das enorm. Insgesamt ist die Wertschätzung gegenüber Schiedsrichtern spürbar gestiegen. Aber auch schon vorher war der Umgang vor und nach den Spielen in der Regel respektvoll.
FuPa: Was würdest du jungen Menschen sagen, die überlegen, Schiedsrichter zu werden?
Hauke: Go for it! Ohne die Schiedsrichterei wäre ich heute nicht der, der ich bin. Man entwickelt sich körperlich und persönlich enorm weiter – das hilft in allen Lebensbereichen.
Und ganz nebenbei ist es auch eine tolle Möglichkeit, mit seinem Hobby ein bisschen Geld zu verdienen. Vor allem aber macht es einfach unglaublich viel Spaß.
FuPa: Was bedeutet Amateurfußball für dich?
Hauke: Amateurfußball ist für mich die Basis des Profisports. Die Mischung aus großem Ehrgeiz und unterschiedlichen Leistungsniveaus sorgt für eine besondere Leidenschaft und Intensität.
Egal in welcher Liga oder an welchem Tag – ich freue mich jedes Wochenende darauf, ein Teil davon zu sein und meinen Beitrag dazu zu leisten.
FuPa-Quickcheck
FuPa: Derby oder ruhiges Ligaspiel?
Hauke: Definitiv Derby
FuPa: Gelbe Karte oder klare Ansage?
Hauke: Den richtigen Mittelweg finden und als erstes die klare Ansage
FuPa: Regen oder Sonnenschein?
Hauke: Sonnenschein
FuPa: Heimspiel oder Auswärtsspiel?
Hauke: Vom doppelten Auswärtsspiel beim Anpfiff zum doppelten Heimspiel beim Abpfiff hin arbeiten.