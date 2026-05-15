Der Mann mit der Pfeife im Fokus

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„Man steht mittendrin und ist doch auf sich allein gestellt“

Ohne sie würde kein Spiel stattfinden. Keine Tore zählen, keine Derbys entschieden, keine Aufstiege gefeiert werden. Schiedsrichter sind ein unverzichtbarer Teil des Amateurfußballs und trotzdem bleiben ihre Geschichten oft im Hintergrund. FuPa hat mit Luis Joel Gort über Leidenschaft, Druck und besondere Momente auf dem Platz gesprochen.

FuPa: Stell dich doch bitte kurz vor: Wer bist du, wie alt bist du und für welchen Verein bist du als Schiedsrichter im Einsatz?

FuPa: Wie bist du zur Schiedsrichterei gekommen?

Schiedsrichter: Ich bin Luis Joel Gort, 17 Jahre jung und Schiedsrichter seit Januar 2023. Seit 2025 Leute ich meine eigenes Gespann in der Bezirksliga und bin Assistent in der Oberliga.

Luis: Ich spiele selbst Fußball seitdem ich 3 Jahre bin und wollte den Sport mal aus einer anderen Perspektive kennenlernen. Außerdem fande ich es spannend Verantwortung auf dem Fußballplatz zu übernehmen und ein Respektvolles Spiel zu ermöglichen.

FuPa: Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel?

Luis: Ja, das war SV Union Lohen 2 gegen SuS Darme 1926. Das war ziemlich aufregend. Ich war sehr nervös, aber auch stolz mein erstes Spiel zu bestreiten. So ein Spiel vergisst man nur schwer.

FuPa: Was fasziniert dich bis heute an der Rolle des Schiedsrichters?

Luis: Die Verantwortung und die Herausforderung in Sekunden Entscheidungen treffen zu müssen. Außerdem lernt man viele Menschen kennen und man lernt viel darüber mit Menschen und Druck umzugehen.

FuPa: Was war dein bisher emotionalstes oder außergewöhnlichstes Spiel?

Luis: Ein besonders emotionales Spiel war, dass Kreispokalfinale letztes Jahr. Die Stimmung war super und es waren sehr viele Menschen zugucken.

FuPa: Wie gehst du mit Kritik oder hitzigen Situationen auf dem Platz um?

Luis: Ich versuche ruhig zu bleiben und korrekt zu reagieren. Wichtig ist, dass man sich nicht provozieren lässt und eine klare, faire Entscheidung trifft.

FuPa: Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor?

Luis: Ich schaue mir die Ansetzung genauer an, gucke auf die Tabellensituation und auch auf die Fairness Tabelle. Dann bereite ich meine Ausrüstung vor und stelle mich schon mental auf das Spiel ein. Ein kurzer Austausch mit den Trainern gehört vor dem Aufwärmen auch dazu.

FuPa: Was wünschen sich Schiedsrichter häufiger von Spielern oder Zuschauern?

Luis: Mehr Respekt und Verständnis für Entscheidungen. Fehler können jedem passieren, wir sind auch nur Menschen.

FuPa: Wie hat sich der Amateurfußball in den letzten Jahren verändert?

Luis: Das Spiel ist schneller und intensiver geworden. Gleichzeitig sind die Erwartungen an allen gestiegen.

FuPa: Was würdest du jungen Menschen sagen, die überlegen, Schiedsrichter zu werden?

Luis: Traut euch! Es ist nicht nur ein sehr cooles Hobby, sondern man erlebt viele wichtige Erfahrungen. Man entwickelt sich persönlich weiter und sieht Fußball aus einer ganz neuen Perspektive.

FuPa: Was bedeutet Amateurfußball für dich?

Luis: Leidenschaft, Gemeinschaft und Spaß am Spiel. Hier geht es nicht nur ums Gewinnen, sondern vor allem um das Miteinander und den Spaß am Spiel.