Der Mann mit der Mütze ist gestorben

Die Schiebermütze war sein Markenzeichen. Deshalb wurde Roland Zarschler der „Mann mit der Mütze“ genannt, auch in Anlehnung an den ehemaligen deutschen Bundestrainer Helmut Schön, der fast die gleiche Mütze trug. Zarschler, der am 4. Februar 1943 geboren wurde, galt als Fußball-Trainer als „harter Hund.“ Vor Kurzem ist er im Alter von 81 Jahren gestorben.