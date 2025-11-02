 2025-10-30T14:25:35.653Z

Keine Maskerade: der Bahlinger Marco Bauer kurz nach seinem 4:3-Siegtreffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit
Keine Maskerade: der Bahlinger Marco Bauer kurz nach seinem 4:3-Siegtreffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit – Foto: Claus G. Stoll

Der Mann mit der Maske schlägt für den Bahlinger SC zu

SC Freiburg II trotzt allen Widerständen und gewinnt 3:2 gegen den TSV Steinbach Haiger

Die Hoffnung im Abstiegskampf lebt: In einem Herzschlagfinale sichert sich der Bahlinger SC mit 4:3 (1:1) gegen die TSG Balingen den ersten Heimsieg dieser Saison in der Fußball-Regionalliga.

"Man kann nicht immer alles erklären, aber Erfolgserlebnisse helfen ungemein. Es ist vielleicht auch dem Alter geschuldet, dass es einfach etwas Zeit gebraucht hat", sagte Bernhard Weis nach dem dritten Sieg des SC Freiburg II in Serie. Wieder beendete die SC-Zweite den Lauf eines ambitionierten Gegners. Anders als beim glanzvollen Sieg gegen Astoria Walldorf (6:0) waren gegen den TSV Steinbach Haiger aber andere Attribute gefragt. Mit Wille, Nehmerqualitäten und einem Quäntchen Glück setzte sich die Weis-Elf gegen die Hessen durch. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Freiburg: Katz – Steinmann, Wagner, Schopper, Atemkeng – Rüdlin, Tarnutzer (63. Founes) – Adomah (63. Tober), Amegnaglo (74. James), Zelic (90.+1) – Fetsch (63. Catak). Tore: 0:1 Wirtz (2.), 0:2 Firat (17.), 1:2 Rüdlin (40./ FE), 2:2 Amegnaglo (45.+1), 3:2 Rüdlin (89./FE). SR: Forster (Karlsruhe). ZS: 756. Gelb-Rot: Founes (77./Freiburg).

Bevor Stefan Reisinger in der Pressekonferenz ein paar Worte zum Spiel sagte, atmete der Trainer des Bahlinger SC noch einmal ganz tief durch. "Es tut einfach gut", sagte Reisinger, endlich mal ein Erfolgserlebnis kommentieren zu dürfen – das erste im Kaiserstuhlstadion unter seiner Regie, und das im achten Anlauf. Seine Mannschaft habe sicher insgesamt nicht ihr bestes Spiel gemacht, räumte Reisinger ein, hinten habe sie sich zu viele Unkonzentriertheiten geleistet. "Doch es kam heute auf die Mentalität an", verdeutlichte der BSC-Coach, "das war wie in einem Pokalspiel". Im Falle einer Niederlage hätte man die Nichtabstiegszone beim Blick auf die Tabelle bestenfalls noch mit einem Fernglas erkannt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Bahlingen: Petzold – Tost, Bux, El Abed – Wehrle (82. Bauer), Scholl (87. Herrmann), Köbele, Wuttke (87. Schmidt) – Pepic (82. Monga), Echner - Rienhardt (64. Shaqiri). Tore: 0:1 Latifovic (8./Foulelfmeter), 1:1 Pepic (16./ HE), 2:1 Wehrle (57.), 2:2 Klostermann (62.), 3:2 Bux (73.), 3:3 Brändle (90.+3), 4:3 Bauer (90.+6). Schiedsrichter: Steib (Niddatal). Zuschauer: 890.

