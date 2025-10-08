Jörg Struwe ist der Erste in unserer WochenendJournal-Rubrik Rubrik „Drei Fragen an…“.

Wer aus der Fußballszene kennt ihn nicht? Jörg Struwe! Man trifft ihn nicht in den Kneipen Stades, dafür mit Kamera auf den Sportplätzen des Landkreises. Versuche, mit ihm mal einen Kaffee zu trinken, scheiterten bislang.

Früher gab es einen Nationaltrainer, das war der „Mann mit der Mütze“. Du bist der Mann mit der Kamera. Was liebst du so an deinem Job? Job möchte ich es gar nicht nennen, zumindest nicht am Wochenende, wenn ich im Sport unterwegs bin. Unter der Woche habe ich ja mein selbstständiges Business, und ab Donnerstag freue ich mich dann schon, dass ich wieder ab Freitag auf die Plätze oder in die Halle darf. Ich liebe grundlegend die Fotografie, weil es meine Leidenschaft ist, aber auch immer wieder neue Herausforderungen gibt. Wie ist das Wetter, wie ist das Licht, wie sind die Begebenheiten, wie wird das Spiel, was passiert Spannendes? Und ich liebe mein Equipment, weil ich mich darauf 100-prozentig verlassen kann und die Maschine das macht, was ich will.

Aber wenn es dann losgeht, vergesse ich alles um mich herum und genieße diesen Moment, wenn ich alleine mit meinem „Baby“ (Kamera) bin. Ich liebe einfach dieses Fokussieren der Szene und den richtigen Moment festzuhalten und das Sichten am Rechner. Da tauchen dann schon mal coole, aber auch lustige Bilder auf, die ich so gar nicht wahrgenommen habe. Ich liebe auch die Menschen um den Sport herum und diesen Small Talk mit lieben Menschen, die mir begegnen.

Auf Sportplätzen und in Sporthallen kennt dich inzwischen fast jeder (m/w/d). Kannst du noch unerkannt auf die Straße gehen? Ja, in den letzten Jahren hat sich das ganz schön entwickelt, und mir ist das schon fast unangenehm, aber auch gleichzeitig freue ich mich darüber, dass ich überall gerne gesehen bin. Und, ich bin gerne da – und nicht weil ich muss! Manchmal bekomme ich dann auch ein Tuscheln mit. „Ist das nicht Jörg Struwe?“ oder „Geil, heute gibt’s wieder professionelle Bilder“ oder „hey Chef, schön, dass du hier bist“ oder „Bester Mann“.

Lieber so, als vom Hof gejagt werden.