Der Mann mit dem Torriecher

Früher stürmte der deutsch-türkische Angreifer für den FC Blau-Weiß Dachwig/Döllstädt und sorgte auf den Thüringer Fußballplätzen für Furore. In dieser Zeit schaffte er mit dem Vorgängerverein des FC An der Fahner Höhe den Aufstieg in die Thüringenliga. Heute jagt er für den 1. FC Hirschkamp den Ball – und Rekorde. Seine Quote der vergangenen Saison: nahezu unfassbar. 66 Mal ließ er die Kugel im Netz zappeln, verhalf seinem Team damit nicht nur zur Meisterschaft, sondern auch zum souveränen Aufstieg – mit elf Punkten Vorsprung.

Fußball bleibt ein Teamsport...