Der Mann mit dem linken Zauberfuß – Jannis Braun und sein Aufstieg bei Murnau

Damals war er noch der kleinste, jetzt ist er beim TSV nicht mehr wegzudenken – Der 20-jährige Jannis Braun beeindruckt in der Landesliga bei Murnau.

Beim Tabellendritten Murnau spielt er sich gerade in die Notizblöcke der Bayernligisten. Wobei die vorgewarnt seien: Aktuell hat der Mann mit dem linken Zauberfuß keine Intention, den TSV zu verlassen. In Innsbruck hat er ein Medizinstudium begonnen. Für jede Einheit fährt er nach Murnau. Seine Motivation: die Freunde, mit denen er schon in der C-Jugend zusammen gekickt hat. „Der Spaß, mit meinen Jungs zu spielen, steht im Vordergrund“, betont er.

Murnau – Es gibt noch Bilder von diesem Spiel gegen Milbertshofen, die heute für allgemeine Erheiterung im Hause Braun sorgen. Darauf zu sehen ist ein Fußball-Zwerg namens Jannis Braun, um die 1,50 Meter groß, eingeparkt von einem Milbertshofer 1,90-Hünen samt Bart. Das war in der U15, Bayernliga, und erklärt gut, warum dieser junge Mann aus Dießen nun schon mit 20 Jahren zu den Spitzenspielern der Landesliga zählt.

Braun ist das beste Beispiel, warum es sich lohnt, im Nachwuchsbereich nicht die Größten und Stärksten zu fördern, sondern die Talentiertesten. Das mag zwar kurzfristig zu weniger Erfolg führen, weil nun mal in D- und C-Jugend meistens das Team mit den körperlich Weiterentwickelten gewinnt. Auf lange Sicht hingegen zahlt sich die Geduld aus. Braun ist der klassische Spätentwickler. Spät im Jahr geboren, 21. November, körperlich lange Zeit seinen Kollegen hinterher. „Damals war es ein Nachteil, heute ein krasser Vorteil.“ Er hat gelernt, sich anderweitig durchzusetzen, mit Technik und Auge – und einer hohen Spielintelligenz.

Wie er im Frühjahr dieses Jahres wieder beim TSV einstieg, vermuteten die wenigsten, dass der junge Bursch schon ein halbes Jahr später nicht mehr wegzudenken ist aus der Startelf. Aus Mangel an Alternativen setzten die Verantwortlichen ihn anfangs gar als Linksverteidiger ein. Obwohl er da noch nie gespielt hatte. Das verlieh dem Spiel des TSV eine neue Dimension. Plötzlich hatte man einen Spielmacher als Außenverteidiger, der noch dazu im Zweikampf bestehen kann.

Nur eins kann er einfach nicht, weil er das nie üben musste: „Einwürfe“, scherzt Braun. Mittlerweile haben die Trainer ihn wieder ins Zentrum gesteckt, weil da sein Ideenreichtum am besten zur Entfaltung kommt. Welche Räume er mit seinem linken Fuß öffnet, ist hohes Level. „War schon immer da. Irgendwelche Qualitäten musst du ja haben, um als Kleiner zu überzeugen.“

Die Braun-Brüder fingen gemeinsam in Dießen an – „Ich wollte immer besser sein“

Eine Karriere als Ballverteiler war nicht zwangsläufig abzusehen gewesen. Sein Vater ist Handballer, spielt noch immer. Mit Fußball hatte die Familie nichts zu tun. Sein älterer Bruder Levin, 21 Jahre alt, fing schließlich in Dießen an, der kleine Jannis kam mit, und gemeinsam verliebten sie sich in den Sport. Keine Pause in Kindergarten oder Schule verging ohne Ball. Daheim schafften sie zwei Tore im Garten an. „Ich wollte immer besser sein“, sagt Jannis Braun über die Zweikämpfe unter Brüdern.

Wie er schließlich in der U14 nach Murnau wechselte, ging auch Levin Braun mit. Der mag zwar nicht das gleiche technische Talent wie sein Bruder haben, aber doch einen ausgeprägten Kampfgeist und Willen. In der Aufstiegsrunde der U19 zur Bayernliga riss er sich das Kreuzband, legte die Zukunftspläne beiseite. „Ohne die Verletzung hätte es weit nach oben gehen können“, weiß sein Bruder. Mittlerweile kickt er neben dem Studium in Haunstetten, Bezirksliga.

Nach dem Abitur ging es nach Amerika an College – „war eine geile Erfahrung“

Jannis Braun hingegen nahm alles mit, was die große Welt zu bieten hat. Philipp Ropers, der Verbandstrainer aus Dießen, nahm ihn mit zum Futsal, dort schaffte er’s in die Jugend-Nationalmannschaft. Nach dem Abitur ging er für ein halbes Jahr nach Amerika an ein College, gelegen zwischen Washington und Philadelphia. „War eine geile Erfahrung“, sagt er heute. Mit drei Teamkollegen wohnte er in einer Wohnung. In Sachen Fußball fokussierten sich die Amerikaner auf Athletik. Das taktische Verständnis war dagegen weniger stark ausgeprägt. All diese kleinen Bausteine fügen sich nun zusammen. In allen 22 Saisonspielen für Murnau stand er auf dem Platz.

Ein Tor und drei Vorlagen drücken nicht ganz seine Offensivkünste aus. Meistens ist es der Ball vor der Vorlage, mit dem er Abwehrreihen zerlegt. Unter anderem wegen Braun redet mittlerweile niemand mehr über seine Vorgänger, Tadeus Henn und Thomas Bauer. Er hat ihren Verlust ausgeglichen, sich selbst ins Rampenlicht gespielt, stellt aber klar: Priorität hat das Medizinstudium in Innsbruck. „Ich will das durchziehen.“ Auch wenn die Pendelei anstrengend und stressig ist, zieht es ihn jede Woche nach Murnau. Fabio Grund und Michael Moser sind seine Spezl. Sie kickten schon gemeinsam in der U15-Bayernliga.