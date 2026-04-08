Der Mann mit dem Hammer „Drei Fragen an ...“: Patrick Hanke – Dynamit im linken Fuß von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Patrick Hanke. – Foto: Jörg Struwe

Patrick Hanke ist ein Altländer Fußballer durch und durch. In den letzten Jahren gab es lediglich einige Wechsel hin und her zwischen dem TuS Jork und ASC Cranz-Estebrügge. Wehe, der kräftige Mittelstürmer bekommt den Ball auf den linken Fuß: Dann brennt es lichterloh vor den gegnerischen Toren. Er erzielte auch schon Treffer aus 35 oder 40 Metern. Mit dem TuS Jork spielt der 30-Jährige allerdings in der 1. Kreisklasse seit zwei Jahren lediglich um den Klassenerhalt.

Du bist bekannt für deine gefährlichen Fernschüsse und Freistöße mit links. Wo siehst du eher deine Schwächen? Meine Schwächen sehe ich definitiv in der Defensivarbeit. Da bin ich nicht so prädestiniert für, was natürlich auch meine Trainer und meine Mitspieler bis dahin immer so ein bisschen an mir bemängeln, was auch verständlich ist, aber das ist halt eine Schwäche.

Ansonsten würde ich gerne noch mein Kopfballspiel verbessern. Mit so einer Größe wäre das natürlich noch mal eine weitere Stärke, die ich auch gut einsetzen könnte. Da hapert es auch noch so ein bisschen. Vielleicht sollte ich mal öfter das Pendel benutzen.

In deiner Jugend hast du unter anderem für den VfL Stade gespielt, im Herrenbereich fast ausschließlich im Alten Land für den TuS Jork und ASC Cranz-Estebrügge. Hattest du auch mal Anfragen von anderen Vereinen? Wenn ja, warum bist du dann nicht gewechselt? Tatsächlich gab es immer mal wieder Anfragen von Vereinen, die höherklassig gespielt haben oder auch außerhalb des Landkreises lagen. Für mich war das zeitweise durchaus eine Überlegung, diesen Schritt zu gehen. Am Ende muss ich aber sagen, dass Fußball für mich in erster Linie ein Hobby ist. Ich mache das, um Zeit an der frischen Luft zu verbringen, am Wochenende mit meinen Freunden auf dem Platz zu stehen und auch unter der Woche gemeinsam zu trainieren. Deshalb war es für mich immer wichtiger, mit den Leuten zusammen Fußball zu spielen, mit denen ich mich auch menschlich gut verstehe. Viele meiner Freunde spielen eben beim TuS Jork und früher teilweise auch beim ASC. Für mich war es deshalb der logische Schritt, in meiner Heimat zu bleiben, hier Fußball zu spielen und einfach Spaß daran zu haben. Das war letztendlich das Wichtigste für mich.