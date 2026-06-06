Der Mann für weite Würfe – Gusic kam, sah und spielte durch

Gusic bleibt Ratingen erhalten – Foto: Arno Wirths

Die aktuelle Saison in der Oberliga lief schon, da tätigte Ratingen 04/19 nach den ersten beiden Spieltagen noch einen Transfer: Almedin Gusic kam vom Liga-Konkurrenten ETB Schwarz-Weiß Essen. Dort hatte der Verteidiger bis zu dieser Spielzeit in etwas mehr als 50 Partien auf dem Platz gestanden, dann aber folgte er dem Ruf seines früheren Trainers Damian Apfeld. Der hatte in der Innenverteidigung durchaus Handlungsbedarf, und so stellte er den damals 22-Jährigen Ende August im dritten Saisonspiel gegen den SV Blau-Weiß Dingden auch direkt in die Startelf – Gusic spielte durch, 04/19 gewann 3:0, und ab da war der Zugang quasi gesetzt im Abwehrzentrum. 30 von 31 Oberliga-Partien hat er absolviert, nur beim Rückspiel in Dingden nicht über die vollen 90 Minuten, weil ihn eine Magenverstimmung in der Halbzeit aus der Bahn warf.

Gusic bringt auch Torgefahr mit sich

Der heute 23-Jährige hat nicht nur mit Zweikampf- und Kopfballstärke vor dem eigenen Tor überzeugt, sondern auch schon vier Saisontore erzielt – mehr waren ihm im Seniorenbereich noch in keiner Spielzeit gelungen. Und mehr und mehr nutzte 04/19 auch eine Stärke, die Gusic schon in seiner Anfangszeit in Ratingen hatte aufblitzen lassen: weite Einwürfe bis tief in den gegnerischen Strafraum hinein. Das sorgt für ähnliche Gefahr wie Flanken, Eckbälle oder seitliche Freistöße, und selbst wenn der Gegner diese abwehrt, springt im Nachgang auch immer mal wieder ein weiterer Standard heraus. Das ist wertvoll.

Unter Apfeld hatte Gusic sein Debüt in der Oberliga gegeben, der Trainer hatte ihn beim FC Kray im Herbst 2021 aus der A-Jugend hochgezogen und ihm auch in kritischen Phasen auf dem Weg zum Klassenerhalt der Saison 2022/23 das volle Vertrauen geschenkt in da bereits 33 Saisonspielen. Anschließend lotste der Coach seinen Schützling auch zum ETB und dann eben auch nach Ratingen – dort liegt auch seine weitere Zukunft, denn Gusic hat einen neuen Vertrag für weitere zwei Jahre unterschrieben. Liga-unabhängig, versteht sich, wie es auch schon bei den Vertragsverlängerungen von Emre Demircan, Gianluca Silberbach, Sven Kreyer, Bo Lasse Henrichs und Guiliano Zimmerling der Fall war.