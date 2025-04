Der Mann für alle Fälle bei der Normannia wird 80!

Der langjährige Vereinsfunktionär und frühere Schulleiter der Grundschule Großdeinbach feiert am heutigen Donnerstag seinen 80. Geburtstag. Seit Jahrzehnten ist der Name Albert Klammer untrennbar mit dem 1. FC Normannia Gmünd verbunden.

Mit seinem ausgeglichenen Wesen war Albert Klammer stets zur Stelle, wenn die Normannia ihn brauchte. Ob als Leiter der Alten-Herren, stellvertretender Vorstand, Vereinspräsident oder im Aufsichtsrat – Klammer führte den Verein über viele Jahre mit ruhiger Hand und großem Geschick, auch in herausfordernden Zeiten. Einen ganz besonderen Verdienst gebührt Albert Klammer für das 2009 eröffnete Normannia-Forum. Das heutige Herzstück der Normannia ist untrennbar mit ihm, Willi Scherrenbacher und der damaligen „Rentnertruppe“ verbunden.

Als Albert Klammer das Licht der Welt erblickte, war nur wenige Tage zuvor der Krieg auch in Schwäbisch Gmünd zu Ende gegangen. Er wuchs im Fuggerle, im Westen der Stadt, auf und fand früh den Weg zur Normannia-Jugend. Unter Jugendleiter Albert Hugger durchlief er alle Jugendteams und war auch bei den Herren aktiv. Bereits als Jugendlicher unterstützte er den Verein neben dem Platz, beispielsweise beim Verkauf der Eintrittskarten an den Kassenhäuschen.

Als überzeugter Pädagoge lag ihm die Verbindung zwischen Schule und Sport besonders am Herzen. So entwickelte Albert Klammer das vielfach ausgezeichnete Kooperationsmodell „Schule und Verein“ und engagierte sich viele Jahre intensiv dafür, bevor er die Verantwortung an Helmut Dirscherl übergab. Auch im Stadtverband Sport wirkte Klammer über viele Jahre prägend mit. Für seine Verdienste wurde er im Jahr 2017 mit der Ehrenplakette des Stadtverbands ausgezeichnet.

Heute übernimmt Albert Klammer noch immer eine wichtige Rolle als Ehrungspräsident bei den Ehrungsveranstaltungen des Vereins. Im Jahr 2023 wurde er für seine jahrzehntelangen Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt – die höchste Auszeichnung des Vereins. Der 1. FC Normannia Gmünd wünscht seinem Jubilar noch viele gesunde Jahre und weiterhin viel Freude bei den Spielen seiner Normannia. Hier trifft man ihn nach wie vor bei nahezu jedem Spiel persönlich an.