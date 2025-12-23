– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der Mann der Stunde am zweiten Turnier Tag Der 42-jährige Christian Crone Torwart von TSV Wallenhorst war heute sehr überzeugend

Überraschung war, dass der Bezirkes des TuS Eintracht Rulle ausgeschieden ist. Der Gastgeber Belm-Powe konnte sich als Gruppenerster durchsetzen.

Mann des Tages war der Torwart von TSV Wallenhorst, Christian Crone, der mit 42 Jahren einspringen musste, weil die Torhüter Max Samusch, Jarne Müller und Paul Südmersen nicht zur Verfügung standen. Aber das ist kein Problem, wenn man auf Christian Crone zurückgreifen kann. Zwar hat dieser Mann elf Gegentore kassiert, aber er konnte Wallenhorst mit seinen Paraden an dem Tag helfen. Justus Grewe (18 Jahre) konnte auch überzeugen und 5 Tore beisteuern.

Eine von vielen Paraden – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TSV Venne konnte die Todesgruppe mit zehn Punkten gewinnen, musste aber im Spiel 3 ein 2:2 gegen Vehrte hinnehmen, was die Überraschung war. Der Torjäger Malungu konnte mit vier Toren und einer überzeugenden Leistung den TSV Venne in die Endrunde bringen.

– Foto: Kar-Heinz Rickelmann

TUS Eintracht Rulle konnte sich nicht in der Todesgruppe durchsetzen. Auch wenn Moritz Schlüter fünf Tore erzielen konnte, hat es nicht gereicht für den Einzug in die Endrunde. Der Gastgeber Belm-Powe konnte seine Gruppe gewinnen und steht somit in der Endrunde. 3 Siege und ein Unentschieden haben gereicht für das Weiterkommen. Zwar musste Belm kurz vor Turnierbeginn Rückschläge hinnehmen, aber man hat diese gut gemeistert.



