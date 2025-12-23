Der Mann der Stunde am zweiten Turnier Tag

Überraschung war, dass der Bezirkes des TuS Eintracht Rulle ausgeschieden ist. Der Gastgeber Belm-Powe konnte sich als Gruppenerster durchsetzen.
Mann des Tages war der Torwart von TSV Wallenhorst, Christian Crone, der mit 42 Jahren einspringen musste, weil die Torhüter Max Samusch, Jarne Müller und Paul Südmersen nicht zur Verfügung standen. Aber das ist kein Problem, wenn man auf Christian Crone zurückgreifen kann. Zwar hat dieser Mann elf Gegentore kassiert, aber er konnte Wallenhorst mit seinen Paraden an dem Tag helfen. Justus Grewe (18 Jahre) konnte auch überzeugen und 5 Tore beisteuern.
Der TSV Venne konnte die Todesgruppe mit zehn Punkten gewinnen, musste aber im Spiel 3 ein 2:2 gegen Vehrte hinnehmen, was die Überraschung war. Der Torjäger Malungu konnte mit vier Toren und einer überzeugenden Leistung den TSV Venne in die Endrunde bringen.
TUS Eintracht Rulle konnte sich nicht in der Todesgruppe durchsetzen. Auch wenn Moritz Schlüter fünf Tore erzielen konnte, hat es nicht gereicht für den Einzug in die Endrunde.
Der Gastgeber Belm-Powe konnte seine Gruppe gewinnen und steht somit in der Endrunde. 3 Siege und ein Unentschieden haben gereicht für das Weiterkommen. Zwar musste Belm kurz vor Turnierbeginn Rückschläge hinnehmen, aber man hat diese gut gemeistert.
FC Sandzak haben viele Leute besser eingeschätzt, als sie dann tatsächlich aufgetreten sind. Gegen Wallenhorst und Venne hatte man das Nachsehen Gegen den großen SUS hat man zwar gewonnen, aber überzeugen konnte man nicht wirklich. Im Spiel gegen Rulle konnte man dann sehr gut überzeugen.
Gruppe eins: BW Hollage, SVC Belm-Powe, SF Lechtingen, TSV Wallenhorst, SF Schledehausen
Gruppe zwei: BW Hollage II, TSV Venne, TuS Bad Essen, TV 01 Bohmte, FC Sandzak