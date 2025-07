Der Machtkampf beim KFC Uerdingen eskaliert weiter

Jetzt geht der Streit in die nächste Runde, und die Vorwürfe werden heftiger. Auslöser war demnach ein Vorfall am vergangenen Mittwoch. Der amtierende Vorstand hat in einer Facebookgruppe publik gemacht, dass kurz nachdem man selbst die Geschäftsstelle des KFC Uerdingen, das sogenannte „Gelbe Haus“, verlassen habe, Teile der „Freunde und Förderer“ mit einem Schlüsseldienst „die Eingangstür und alle weiteren sich im Haus befindenden Türen aufgebrochen und die Schlösser ausgetauscht“ haben sollen. „Der amtierende Vorstand wird damit ohne Legitimation vom Betreten der Geschäftsstelle und der Ausübung seiner Pflichten ausgeschlossen“, heißt es in dem Statement weiter. Die Türen seien ohne Gerichtsbeschluss, ohne Anwesenheit des Eigentümers und ohne Information an den Vorstand gewaltsam geöffnet worden. Auch Diebstahl wirft der amtierende Vorstand den „Freunden und Förderern“ vor. „Nach dem Aufbrechen der Räumlichkeiten wurden diverse Gegenstände entwendet“, heißt es weiter.