Der LOTTO NORDCUP kehrt 2026 zurück

Der LOTTO NORDCUP feiert sein Comeback! Am 11. Januar 2026 werden die sechs besten Frauenteams aus Schleswig-Holstein um den Titel unter dem Hallendach der Wunderino-Arena in Kiel spielen. Tags zuvor findet die 26. Ausgabe des LOTTO MASTERS der Herren statt. Der Ticketverkauf für beide Turniertage wird Ende September starten.



2013 fand das Turnier der Fußballerinnen in der Landeshauptstadt letztmalig statt – damals als Einladungsturnier, bei dem neben Teams aus der Region auch Größen aus der Bundesliga wie der VfL Wolfsburg oder Turbine Potsdam auf dem Kunstrasen spielten.

„Wir haben uns bewusst dazu entschieden, mit dem LOTTO NORDCUP unseren besten schleswig-holsteinischen Teams eine Plattform vor einer großen Kulisse zu geben“, sagt Uwe Döring, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. „Es ist uns eine große Freude, dieses Turnier gemeinsam mit der Holstein Kiel Marketing GmbH auszurichten. An alle Fußballfans im Norden: Seid am 11. Januar 2026 in Kiel dabei und lasst uns gemeinsam für einen erfolgreichen Auftakt des Turniers sorgen!“



Nicht nur aus sportlicher Sicht, auch finanziell wird der LOTTO NORDCUP ein lukratives Event sein: Die siegreichen Teams der Plätze 1 bis 4 werden jeweils mit einer Prämie bedacht. Die Turniersiegerinnen erhalten 2.000 Euro, die Zweitplatzierten 1.000 Euro. Die beiden dritten Plätze werden mit jeweils 500 Euro belohnt.



Klaus Kuhn, Geschäftsführer der Holstein Kiel Marketing GmbH, freut sich auf das Frauenturnier, weiß aber auch, dass es eine große Herausforderung ist, am Tag nach dem LOTTO MASTERS den LOTTO NORDCUP zu organisieren: „Wir werden auch für den Frauenfußball in Schleswig-Holstein ein 'Welcome to Kiel' in einem emotionalen Opening vorbereiten. Wir wünschen uns ein großes Zuschauerinteresse, damit auch der LOTTO NORDCUP schnell einen festen Platz im Sportkalender einnimmt.“



Sabine Mammitzsch, SHFV-Vizepräsidentin für Diversität und Gleichstellung, sagt: „Das LOTTO MASTERS im Herrenbereich sucht deutschlandweit seinesgleichen. Nicht nur in meiner Funktion beim SHFV, sondern auch als DFB-Vizepräsidentin Frauen- und Mädchenfußball bin ich sehr froh, dass wir dieses Turnier mit seiner enormen Strahlkraft nun auch für unsere Fußballerinnen im Land neu aufleben lassen. Dies wird den Frauenfußball in Schleswig-Holstein weiter stärken.“



Auch Fenja Bannach, Schleswig-Holsteins Fußballerin des Jahres 2024 und Spielerin des SSC Hagen Ahrensburg, ist voller Vorfreude ob des 11. Januar 2026: „So ein Turnier wie den LOTTO NORDCUP braucht es für uns Fußballerinnen in Schleswig-Holstein. Für uns Spielerinnen wird dies ein einzigartiges Erlebnis. Wir werden alles daran setzen, uns für dieses Turnier zu qualifizieren, um in Kiel um den Turniersieg mitzuspielen."