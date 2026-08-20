Der Löwen-Taktgeber ist zurück: »Nicht mehr der Spieler wie vorher« Tunay Deniz hat nach seinem Kreuzbandriss sein Startelfcomeback für den TSV 1860 München gegeben von Mathias Willmerdinger · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Tunay Deniz (Mitte) stand am Dienstag in Aubstadt das erste Mal seit dem 1. November 2025 wieder in der Startelf des TSV 1860. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Nach zwei Remis zum Auftakt hat der TSV 1860 München zuletzt zwei Siege in Folge ein fahren können. Just zu dem Zeitpunkt, als Spielmacher und Taktgeber Tunay Deniz zurückgekehrt ist. Zufall? Nun, beim 3:0 in Memmingen hat der 32-Jährige sein Comeback nach seinem Kreuzbandriss gegeben und wurde in der letzten halben Stunde eingewechselt. Über neun Monate musste er auf diesen Augenblick warten. Zur Erinnerung: Am 1. November 2025 im Heimspiel der Löwen in der 3. Liga gegen Energie Cottbus zog sich der Edeltechniker die schwere Knieverletzung zu. Ein Dreivierteljahr später steht er nun wieder auf dem Platz. Eine lange Zeit, in der sich die Vorzeichen an der Grünwalder Straße 114 grundlegend verändert haben. Doch Deniz lässt keinen Zweifel an seiner Motivation aufkommen.

In einem emotionalen Instagram-Post schrieb er nach seinem Comeback in Memmingen: "9 Monate. So viele Gedanken, so viele Emotionen und immer dieses eine Ziel vor Augen: zurück auf den Platz. Es war kein einfacher Weg. Aber ich habe nie aufgehört, daran zu glauben, dass dieser Moment wieder kommen wird.









Danke an meine Familie, die mich durch jeden einzelnen Tag getragen hat. Danke an den TSV 1860 München für das Vertrauen und an euch Löwen für den Rückhalt, den ich in dieser Zeit gespürt habe. Heute wieder auf diesem Rasen zu stehen, bedeutet mir mehr, als Worte beschreiben können. Manchmal zeigt sich erst in den schwersten Zeiten, wie sehr man etwas wirklich will. 9 Monate später bin ich wieder da. Dankbarer. Stärker. Hungriger. Und mit dem Blick nach vorne." Und dann schreibt Tunay Deniz noch: "Ich bin nicht mehr der Spieler wie vorher." Eine Erfahrung, die ihn offensichtlich geprägt hat...









Am Dienstag in Aubstadt hat Tunay Deniz nun sein Startelfdebüt gegeben. Eine Stunde lang reichte die Kraft, dann ging er runter. Die Löwen siegten erneut. Zufall oder nicht, mit Tunay Deniz werden die Sechziger auf alle Fälle qualitativ zulegen...