Der Löwe aus Twisteden kennt nur ein Saisonziel

Reiner Winkels ist ein echtes Twistedener Urgestein. Mit sechs Jahren trat er in den Verein ein und durchlief alle Jugendmannschaften. Viele Jahre spielte er anschließend in der ersten Mannschaft der DJK und führte sie als Kapitän 1998 erstmals zum Aufstieg in die Bezirksliga. Parallel engagierte er sich schon früh als Jugendtrainer. Nach dem Aufstieg beendete der damals 32-Jährige seine Laufbahn in der ersten Mannschaft, war zunächst ein Jahr Spielertrainer der dritten Mannschaft und anschließend zweieinhalb Jahre Trainer der Reserve. Dann zog es ihn - nachdem Vorsitzender Johannes Kleuskens an ihn herangetreten war – wieder zurück in den Jugendbereich. Dort betreute er die D-Jugend mit der späteren „goldenen Generation“ um Chris Kleuskens und Jan van de Meer, die er fünf Jahre lang trainierte.

Nach einer Pause kehrte Winkels 2016 an die Seitenlinie zurück. „Es war im zweiten Trainerjahr unter Trainer Andreas Holla, als er mich fragte, ob ich als Co-Trainer einsteigen möchte“, so Winkels. Gesagt – getan: Gleich in seiner ersten Saison feierte die DJK mit nur einer Niederlage den souveränen Aufstieg aus der Kreisliga A in die Bezirksliga. Abgesehen von einer kurzen Auszeit ist Reiner Winkels seitdem ununterbrochen Co-Trainer der ersten Mannschaft und geht nun gemeinsam mit Cheftrainer Marcel te Nyenhuis in die vierte gemeinsame Saison.

„Er hat das Herz am rechten Fleck und ist immer hilfsbereit“

Der heutige Coach hat bereits als Spieler Reiner Winkels in seiner Funktion als Co-Trainer erlebt. „Reiner Winkels ist eine schillernde Persönlichkeit im Verein. Er hat das Herz am rechten Fleck, ist humorvoll, immer hilfsbereit und zugleich ein echter Genussmensch. Für mich ist er als Co-Trainer unverzichtbar, weil er für seine Aufgabe brennt“, sagt Nyenhuis.

Beruflich arbeitet Winkels als Vermessungstechniker – mit derselben Akribie, die ihn auch auf dem Fußballplatz auszeichnet. „Bei uns geht nie ein Ball verloren. Und wenn wir auswärts einmal etwas vergessen, plant Reiner seine Touren so, dass alles wieder zurückkommt“, lobt der Trainer.

In diesem Jahr feierte Reiner Winkels seinen 60. Geburtstag – ganz im Zeichen seiner großen Leidenschaft für den TSV 1860 München. Nach einem Sieg gab es diesmal nicht nur die obligatorische Kiste Weizen – in der vergangenen Saison waren es insgesamt 19 – sondern zusätzlich selbst gemachten Leberkäse von seiner Frau. „Zu seinem runden Geburtstag haben sein Chef und ich Reiner und seine Frau, mit der er viele Touren unternimmt, nach München geschickt. Natürlich gehörte auch eine Eintrittskarte für ein Spiel seiner Löwen dazu“, erzählt Nyenhuis.