„Der Lippmann ist geflitzt“ – Edmund Stieber im Visier der Stasi

Einer, der dann nicht dabei sein wird, ist Edmund Stieber. Irgendwo logisch, da er am Erfolg von damals gar nicht als Spieler direkt beteiligt gewesen war. Seine Zeit in Blau-Rot lag an jenem 19. März 1986 nämlich schon fast ein Jahrzehnt zurück. Er hatte zwischen 1971 und 1977 insgesamt 29 Erst- und 166 Zweitligaspiele für die Uerdinger bestritten. Und doch kann der gebürtige Oberhausener seine ganz eigenen Anekdoten zum „Wunder von der Grotenburg“ beitragen. Denn der heute 78-Jährige war damals vom FC Bayer Uerdingen als Betreuer für die Gästemannschaft aus Dresden abgestellt. Stieber begleitete die Dresdner während ihres Aufenthalts in Krefeld – und musste zudem den einen oder anderen kuriosen Wunsch erfüllen.