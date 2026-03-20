„Der Lippmann ist geflitzt“ – Edmund Stieber im Visier der Stasi

Wenn sich am Donnerstag, 19. März, das „Wunder von der Grotenburg“ zum 40. Mal jährt, werden die Uerdinger Helden von damals, die im Rückspiel des Viertelfinales im Europapokal der Pokalsieger gegen Dynamo Dresden nach einer 0:2-Hinspielniederlage mit einem 7:3-Erfolg noch die Sensation schafften, nach vielen Jahren wieder einmal zusammenkommen und einen Tag voller Erinnerungen in Krefeld verbringen.
Einer, der dann nicht dabei sein wird, ist Edmund Stieber. Irgendwo logisch, da er am Erfolg von damals gar nicht als Spieler direkt beteiligt gewesen war. Seine Zeit in Blau-Rot lag an jenem 19. März 1986 nämlich schon fast ein Jahrzehnt zurück. Er hatte zwischen 1971 und 1977 insgesamt 29 Erst- und 166 Zweitligaspiele für die Uerdinger bestritten. Und doch kann der gebürtige Oberhausener seine ganz eigenen Anekdoten zum „Wunder von der Grotenburg“ beitragen. Denn der heute 78-Jährige war damals vom FC Bayer Uerdingen als Betreuer für die Gästemannschaft aus Dresden abgestellt. Stieber begleitete die Dresdner während ihres Aufenthalts in Krefeld – und musste zudem den einen oder anderen kuriosen Wunsch erfüllen.
Seine erste Aufgabe bestand darin, die Gäste aus der DDR am Düsseldorfer Flughafen abzuholen und zum Hansa-Hotel zu begleiten. „Wie unter Sportlern üblich, erfolgte die Kontaktaufnahme schnell und unkompliziert“, erinnert sich der heute 78-Jährige. Im Hotel angekommen, wohnte er der ersten Besprechung der Dresdner Delegation bei. „Ich weiß gar nicht, wie oft Delegationsleiter Bernd Kießling das Wort Kollektiv gebraucht hat“, erinnert er sich. „Anschließend habe ich die Dresdner im Namen des FC Bayer Uerdingen in Krefeld herzlich willkommen geheißen.“
Und dann wurde Stieber auf Einkaufstour geschickt. Schließlich hatten die Gäste aus dem anderen Teil Deutschlands den einen oder anderen West-Artikel auf ihrem Wunschzettel. Hier und da wurde offenbar auch direkt finanziell unterstützt. „Mit dem Kaufhaus Horten gab es seinerzeit eine Kooperation, die einen 20-prozentigen Nachlass beinhaltete“, berichtet Stieber. Dazu war er auch mit gewissen finanziellen Mitteln ausgestattet worden. „‚Aber denken Sie daran, wir sind nicht das große Leverkusen, nur das kleine Uerdingen‘. Mit diesem Satz hatte mich Manager Reinhard Roder zur Sparsamkeit ermahnt.“
Dresdens Trainer Klaus Sammer wünschte sich einen Videorekorder, der beim Uerdinger Radio- und Fernsehgeschäft Tümp für 2500 D-Mark erstanden wurde. „1500 DM steuerte der FC Bayer bei“, erzählt der frühere Abwehrspieler. „Hin und wieder war ich überrascht, über wie viel Westgeld diese Ostsportler doch verfügten.“ Um sich dann aber doch wieder mit dem für die DDR so typischen Reparieren auch ältester Teile konfrontiert zu sehen. „Bei Horten zog einer einen uralten Braun-Rasierer aus der Tasche und fragte, ob man den noch instand setzen könne.“
Noch heute erinnert sich Stieber gerne an den seinerzeitigen Co-Trainer der Dresdner, Dieter Riedel. Beide waren sich so sympathisch, dass sich der Uerdinger Stieber sogar dabei ertappte, wegen des Dresdners Riedel bei den Toren der Sachsen in Halbzeit eins eine gewisse Freude zu empfinden. Nach der Wende war der heute ebenfalls 78-jährige Riedel von 1995 bis 1997 auch Vorsitzender des Vereins der Elbmetropole.
In einem schlechten Agentenfilm wähnte sich Stieber dann allerdings am Morgen nach der Begegnung, als er beim Eintreffen am Mannschaftshotel mit der Flucht des Dynamo-Spielers Frank Lippmann konfrontiert wurde. „Da stand ich auf einmal einer ganzen Reihe von Männern in langen Trenchcoats gegenüber, die ich vorher noch nie gesehen hatte“, sagt Edmund Stieber und schauert dabei auch heute noch ein wenig. „,Bloß kein Aufsehen, der Lippmann ist geflitzt’“, lautete die Parole. Es folgte eine äußerst schweigsame Rückfahrt zum Düsseldorfer Flughafen.
Nach so vielen Jahren bestand nun die Möglichkeit, Einblicke in die Unterlagen der Staatssicherheit zu nehmen. In dem Bericht, der die Gründe für das sportliche Scheitern listet, tauchen an vorderster Stelle die Besuche in den Kaufhäusern auf. Auch wurde der rund einen Kilometer lange Fußweg vom Hansa-Hotel (das es heute nicht mehr gibt und am Hauptbahnhof lag, Anm. d. Red.) zu Horten (das es heute gleichermaßen nicht mehr gibt und an der Ecke des Ostwalls zur Rheinstraße lag, Anm. d. Red.) als zu lang empfunden. „Unglaublich. Auch bei diesen Einkaufsbesuchen wurden wir nachweislich observiert“, staunt Stieber – der so ungewollt auch die schaurige Seite der deutsch-deutschen Geschichte hautnah erlebt hat.