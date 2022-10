Der Liga-Primus nur mit einem Zähler in Letzau

Der Tabellenführer vom SV Altenstadt II kam am Samstag auf die Letzauer Fußball- und Waldanlage, um der Spielgemeinschaft - bestehend aus Vohenstrauß III, Moosbach II und Letzau I - drei wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen der B-Klasse 2 abzuluchsen. Die Hausherren wussten dies jedoch zu verhindern.



Zu Beginn des Spiels hatte Altenstadt Mühe und Not ein ordentliches Passspiel aufzuziehen, was sich durch die komplette erste Hälfte zog. Die SG kam so immer mehr ins Spiel und es lag der erste Treffer der Partie förmlich in der Luft.

In der 23. Minute war es dann Mitlmeier, dem nach einem Eckball das Leder vor die Füße flog und welcher die Pille links im gegnerischen Tor unterbrachte. Unhaltbar für Walberer im Tor des SV, der bis dahin noch nicht wirklich gefordert war.

Mit unzähligen langen Bällen, die allesamt ihr Ziel nicht finden konnten, brachte sich der SVA selbst in die unbefriedigende Situation den Rückstand vor der Pause nicht mehr ausgleichen zu können.



Nach der Halbzeitpause kam Altenstadt mit zwei neuen Spielern und einer Menge Wut im Bauch auf den Rasen zurück. Der frische Wind und eine ordentliche Standpauke vom Coach Arnold sorgten dafür, dass spielerisch und kämpferisch ein anderer SVA vorzufinden war.

Unglücklich nur, dass das Ergebnis immer noch pro Hausherren stand und man diesem Punktestand hinterherlaufen musste.