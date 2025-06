Der Liebe wegen nach Wegberg

Das ist eine Überraschung: Mit dem sehr erfahrenen Tobias Busch verlässt ein Top-Torjäger den SV Lürrip in Richtung der Nachbarstadt Wegberg. Anstatt nach dem Aufstieg mit seinem Heimatverein wieder in der Bezirksliga aufzulaufen, verschlägt es ihn in die Kreisliga B Heinsberg zum SC Wegberg, für den er demnächst auf Torejagd gehen wird. Maßgeblicher Grund dafür ist seine Freundin, mit der er demnächst in Wegberg in eine gemeinsame Wohnung ziehen wird.

Lürrips Vorsitzender Andreas Zimmermann unternahm alles Mögliche dafür, das Urgestein weiterhin an den Verein zu binden. Busch, der schon zwischen 2014 und 2019 bei Lürrip gespielt hatte, erzielte auch in dieser Aufstiegssaison für den SVL in 24 Spielen zwölf Tore. Er war ein Eckpfeiler des Erfolgs. Kein Wunder also, dass Zimmermann ihm anbot, als neuer Spielertrainer zusammen mit Kevin Schmitz die zweite Mannschaft nach dem Aufstieg in die Kreisliga A zu übernehmen. „Wir haben Tobias mehr Geld geboten, doch er hat die Entscheidung immer weiter hinausgezögert. Daraufhin habe ich das Angebot zurückgezogen. Überrascht war ich dann, dass er am selben Tag im Kader des SC Wegberg auftauchte“, berichtet der Vereinsboss über seine Sicht der Dinge.

„Es stimmt, dass mir Zimbo mehr Geld angeboten hat, aber ich bat mir etwas Bedenkzeit aus. Das ist keine Sache, die man in wenigen Minuten entscheidet. Das Problem war die Anreise – 70 Kilometer für die Hin- und Rückfahrt, da hätte ich noch draufgezahlt. So sind es jetzt für mich in Wegberg nur zwei Minuten bis zum Platz“, erwidert Busch.