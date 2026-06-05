Der letzte Vorhang fällt – Saisonfinale in der Bezirksliga

Der SV Wittendorf empfängt am letzten Spieltag den SV Althengstett. Wittendorf steht mit 49 Punkten auf Rang vier und will die Saison vor eigenem Publikum mit einem Sieg beschließen. Im Hinspiel setzte sich Wittendorf bereits mit 2:1 durch – nun soll auch das Rückspiel gewonnen werden, um die gute Abschlussplatzierung zu bestätigen.

Althengstett reist als Zwölfter mit 36 Punkten an und will sich nach einer durchwachsenen Rückrunde mit einem positiven Abschluss aus der Saison verabschieden.