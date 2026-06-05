Der letzte Vorhang fällt – Saisonfinale in der Bezirksliga

Es ist der letzte Spieltag der Saison 2025/26 in der Bezirksliga Nordschwarzwald: Am morgigen Samstag werden alle acht Begegnungen des 30. und abschließenden Spieltags gleichzeitig um 15:30 Uhr angepfiffen. Meister VfR Sulz verabschiedet sich bei der SG Ahldorf/Mühlen aus der Liga, Vizemeister Sportfreunde Gechingen gastiert in Dornhan. Im Mittelfeld und am unteren Tabellenende werden noch einige Platzierungen ausgespielt – der letzte Spieltag hält noch echte Spannung bereit.
Der SV Wittendorf empfängt am letzten Spieltag den SV Althengstett. Wittendorf steht mit 49 Punkten auf Rang vier und will die Saison vor eigenem Publikum mit einem Sieg beschließen. Im Hinspiel setzte sich Wittendorf bereits mit 2:1 durch – nun soll auch das Rückspiel gewonnen werden, um die gute Abschlussplatzierung zu bestätigen.
Althengstett reist als Zwölfter mit 36 Punkten an und will sich nach einer durchwachsenen Rückrunde mit einem positiven Abschluss aus der Saison verabschieden.
Die SGM Felldorf/Bierlingen empfängt zum Saisonabschluss den TSV Möttlingen. Felldorf/Bierlingen steht mit 36 Punkten auf Rang elf und möchte die Saison mit einem Heimsieg beenden. Das Hinspiel endete 1:1 – diesmal soll mehr herausspringen.
Möttlingen reist als Tabellensechzehnter mit 13 Punkten zum letzten Auswärtsspiel der Saison an. Für die Gäste geht es darum, die Spielzeit mit einer ansprechenden Leistung abzuschließen.
Der SV Gültlingen empfängt die SG Oberreichenbach/Würzbach. Gültlingen hat in der vorliegenden Tabelle 44 Punkte auf Rang sieben gesammelt und möchte diesen Platz mit einem Heimsieg zum Abschluss festigen. Im Hinspiel gewann Gültlingen bereits mit 2:1.
Oberreichenbach/Würzbach reist als Dreizehnter mit 35 Punkten an. Die Gäste wollen sich mit einem guten Auftritt aus der Saison verabschieden und noch einmal zeigen, was in dieser Mannschaft steckt.
Ein attraktives Duell der oberen Tabellenhälfte: Der SV Baiersbronn empfängt den 1. FC Altburg. Baiersbronn steht mit 45 Punkten auf Rang sechs, Altburg mit 48 Punkten auf Rang fünf – nur drei Punkte trennen beide Teams. Ein Sieg für Baiersbronn könnte die Rangfolge noch einmal verändern, ein Altburger Erfolg würde Rang fünf zementieren. Das Hinspiel endete 2:2 – auch diesmal ist eine offene Partie zu erwarten.
Der SV Eutingen empfängt zum Saisonabschluss den FV GW Ottenbronn. Eutingen hat mit 52 Punkten und Rang drei eine starke Saison gespielt und will diese mit einem Heimsieg würdig beenden. Im Hinspiel gewann Eutingen bereits deutlich mit 3:1.
Ottenbronn reist als Neunter mit 41 Punkten an und hat seinerseits eine solide Spielzeit hinter sich. Die Gäste wollen auch beim Abschluss punkten und sich in der vorderen Tabellenhälfte behaupten.
TSF Dornhan empfängt zum letzten Heimspiel der Saison die Sportfreunde Gechingen. Dornhan steht mit 21 Punkten auf Rang 15 und möchte die Spielzeit vor eigenem Publikum mit einer Reaktion beenden. Im Hinspiel setzte sich Gechingen klar mit 5:1 durch.
Gechingen reist als souveräner Vizemeister mit 55 Punkten und Rang zwei an. Nach der starken Rückrunde wollen die Sportfreunde die Saison auch auswärts erfolgreich beschließen und sich mit einem Sieg aus der Liga verabschieden – bevor es in der nächsten Spielzeit um höhere Ziele geht.
Das emotionalste Spiel des Tages: Meister VfR Sulz tritt zum letzten Mal in dieser Saison an, auswärts bei der SG Ahldorf/Mühlen. Sulz verabschiedet sich mit 60 Punkten und dem Meistertitel aus der Bezirksliga Nordschwarzwald in Richtung Landesliga. Das Hinspiel endete 1:1 – ob Sulz zum Abschluss noch einmal gewinnt, ist sportlich bedeutungslos, aber für die Abschlussbilanz zählt jeder Treffer.
Ahldorf/Mühlen empfängt den Meister als Zehnter mit 39 Punkten und wird alles daransetzen, der Abschlusspartie einen würdigen Rahmen zu geben. Für beide Seiten ist es ein besonderer Moment – der letzte gemeinsame Auftritt in dieser Bezirksliga-Saison.
Die SG Dornstetten empfängt den VfL Nagold. Dornstetten steht mit 29 Punkten auf Rang 14 und will die Saison vor heimischem Publikum mit einem Erfolgserlebnis beenden. Im Hinspiel gewann Nagold mit 3:2 – die Revanche wäre für Dornstetten ein versöhnlicher Saisonabschluss.
Nagold reist als Achter mit 41 Punkten an. Die Mannschaft hat zuletzt beim 1:3 gegen Wittendorf eine Niederlage kassiert und will die Saison auswärts positiv abschließen. Zwischen beiden Teams ist noch einiges möglich – ein offenes Duell zum Saisonausklang.
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