Der letzte Vorhang fällt in der Landesklasse Nord

– Foto: Tom Krompa

Samstag, 13. Juni 2026: Die Landesklasse Nord verabschiedet sich in die Sommerpause. Der 30. und letzte Spieltag bringt acht Partien - fast alle gleichzeitig um 15 Uhr angesetzt, nur das Auftaktspiel beginnt um 14 Uhr. Meister FC Strausberg ist in Gramzow zu Gast und wird die Saison als überragend dominanter Titelträger abschließen. Dahinter ist in der Tabelle noch vieles offen: Gartz und Velten kämpfen um Rang zwei, im dichten Mittelfeld trennen viele Teams nur wenige Punkte. Es ist der letzte Auftritt dieser Saison - und für einige Teams der letzte in dieser Spielklasse.

Den Auftakt zum Saisonfinale bestreitet Lunow/Oderberg als Zehnter mit 36 Punkten gegen den Tabellenzweiten Gartz mit 52 Punkten. Für Gartz steht noch etwas auf dem Spiel: Velten liegt nur zwei Punkte dahinter - ein Ausrutscher, und Platz zwei könnte noch kippen. Das Hinspiel endete 1:1. Lunow/Oderberg empfängt als Gastgeber einen der besten Teams der Liga und wird alles geben, um die Saison mit einem Achtungserfolg zu beenden.

Klosterfelde steht als Vierter mit 46 Punkten, Birkenwerder als Fünfzehnter mit 32 Punkten. Im Hinspiel gewann Birkenwerder mit 3:1 - ein Ergebnis, das Klosterfelde heute auf eigenem Platz nicht wiederholen lassen möchte. Klosterfelde hat Platz vier sicher im Visier und will die Saison mit einem Heimsieg abschließen. Birkenwerder kämpft seinerseits darum, die eigene Abschlussplatzierung zu verbessern.

Templin steht als Achter mit 38 Punkten, Wandlitz als Elfter mit 35 Punkten. Im Hinspiel siegte Wandlitz auswärts mit 3:2. Heute ist Templin Gastgeber und will die Saison auf eigenem Platz mit einem Sieg beenden. Wandlitz reist als Außenseiter an, hat aber im Hinspiel bewiesen, dass es in Templin Punkte holen kann. Drei Punkte trennen die beiden Teams - auch das macht diesen letzten Spieltag für beide Seiten bedeutsam.

Wriezen empfängt als Sechzehnter mit 32 Punkten den Dreizehnten Prenzlau mit 34 Punkten. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Prenzlau: 5:0 - ein deutliches Ergebnis, das Wriezen heute auf eigenem Platz nicht zulassen will. Für beide Teams ist es der letzte Spieltag der Saison — und beide werden mit voller Überzeugung antreten, um die Spielzeit mit einem guten Ergebnis zu beschließen.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Gramzow VfB Gramzow FC Strausberg Strausberg 15:00 PUSH

Der Meister ist zu Gast. Strausberg schließt die Saison mit 67 Punkten und einer beeindruckenden Bilanz von 21 Siegen, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen auf Platz eins ab — auswärts in Gramzow. Gramzow steht als Neunter mit 36 Punkten und will die Saison mit einem würdigen Abschluss vor eigenem Publikum krönen. Im Hinspiel siegte Strausberg mit 2:1. Für den Meister ist es das letzte Spiel einer überragenden Saison - Gramzow die letzte Chance, sich gegen den Besten der Liga zu beweisen.

Ahrensfelde steht als Vierzehnter mit 33 Punkten, Schönow als Sechster mit 41 Punkten. Im Hinspiel gewann Schönow auswärts mit 2:0. Heute empfängt Ahrensfelde einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte und will den Heimvorteil nutzen, um die Saison stark zu beenden. Schönow dagegen kämpft noch um eine möglichst gute Abschlussplatzierung - Platz fünf und sechs sind eng beieinander.

Morgen, 15:00 Uhr SC Oberhavel Velten Velten TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 II 15:00 PUSH

Das wohl bedeutsamste Duell des Finaltags: Velten empfängt als Dritter mit 50 Punkten den Fünften Sachsenhausen mit 41 Punkten. Zwei Punkte trennen Velten von Gartz auf Platz zwei - ein Sieg, kombiniert mit einem Gartz-Patzer in Lunow, würde Velten noch auf Rang zwei katapultieren. Im Hinspiel gewann Sachsenhausen mit 1:0. Velten wird heute alles in die Waagschale werfen, um die Saison auf dem bestmöglichen Platz abzuschließen. Sachsenhausen dagegen kämpft darum, den fünften Rang zu verteidigen.

Den Abschluss des letzten Spieltags bildet ein Duell im Mittelfeld: Oberkrämer steht als Zwölfter mit 35 Punkten, Joachimsthal als Siebter mit 39 Punkten. Im Hinspiel dominierte Joachimsthal mit 4:1. Heute ist Oberkrämer Gastgeber und will sich für dieses Ergebnis revanchieren. Joachimsthal dagegen geht mit dem besseren Tabellenplatz ins Spiel und will die Saison mit einem weiteren Auswärtssieg abschließen. Ein würdiger Abschluss eines ereignisreichen Spieljahres.

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