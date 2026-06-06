Der letzte Tanz: So endete die Saison in der Bezirksliga Weser-Ems 3

Sieben Spiele, 31 Tore, ein Torjägerkönig und jede Menge Emotionen zum Saisonabschluss: Während Meister SV Union Lohne seine Aufstiegssaison mit einem Kantersieg krönt, sichert sich Rendi Kildau die Torjägerkanone. Altenlingen feiert einen deutlichen Derbyerfolg, Freren gewinnt das Duell um Platz drei, Bad Bentheim entführt die Punkte aus Schwefingen und in Salzbergen, Veldhausen sowie Emsbüren fallen die Entscheidungen erst spät oder nach wilden Schlagabtauschen. Die komplette Bezirksliga Weser-Ems 3 im Überblick, mit allen Ergebnissen und Torschützen.

Im direkten Duell um Rang drei setzte sich die SG Freren beim VfL Weiße Elf Nordhorn mit 3:2 durch. Nach einer frühen Führung der Gastgeber drehte Freren die Partie und lag zwischenzeitlich mit zwei Toren vorne. Der späte Anschlusstreffer der Nordhorner kam zu spät. Damit beendet die SG Freren die Saison auf dem dritten Tabellenplatz, während sich die Weiße Elf nach einer starken Spielzeit mit Rang vier begnügen muss.

Zum Abschluss der Saison musste sich die SF Schwefingen dem SV Bad Bentheim knapp mit 0:1 geschlagen geben. In einer lange ausgeglichenen Partie sorgte Kristian Friedrichsen nach 71 Minuten für den einzigen Treffer des Tages. Schwefingen beendet die Spielzeit damit auf Rang neun, Bad Bentheim schließt die Saison auf Platz sieben ab. Torschütze: 0:1 Kristian Friedrichsen (71.)

Der ASV Altenlingen hat sich mit einem deutlichen 5:0-Erfolg gegen den SV Olympia Laxten in die Sommerpause verabschiedet. Nach einer frühen Führung kontrollierten die Gastgeber die Partie über weite Strecken und bauten das Ergebnis im zweiten Durchgang konsequent aus. Während Altenlingen die Saison mit einem überzeugenden Heimsieg beendet, blieb Laxten offensiv weitgehend ohne Durchschlagskraft. Torschützen: 1:0 Felix Kaufhold (11.)

2:0 Niklas Lingers (31.)

3:0 Fabian Alferink (71.)

4:0 Fabian Alferink (73.)

5:0 Thorben Klatt (87.)

Zum Saisonabschluss trennten sich der SV Alemannia Salzbergen und Borussia Neuenhaus mit 2:2. Die Gastgeber lagen bis kurz vor Schluss mit 2:0 in Führung, ehe Marcel Molendyk die Gäste mit einem späten Doppelpack noch zu einem Punktgewinn schoss. So endete eine abwechslungsreiche Partie mit einer gerechten Punkteteilung. Torschützen: 1:0 Marius Matern (45.)

2:0 Laurens Kampen (71.)

2:1 Marcel Molendyk (87.)

2:2 Marcel Molendyk (90.)

Der SV Veldhausen 07 hat sich mit einem 3:2-Heimsieg gegen den SC Spelle-Venhaus II aus der Saison verabschiedet. Matchwinner war Hendrik Egbers, der mit seinen Saisontreffern 24 und 25 die Weichen früh auf Sieg stellte. Zwar verkürzte Spelle-Venhaus II in der Schlussphase noch einmal, die Aufholjagd kam jedoch zu spät. Veldhausen beendet die Spielzeit auf Rang elf, die Gäste trotz der Niederlage auf Platz sechs. Torschützen: 1:0 Hendrik Egbers (41.)

2:0 Hendrik Egbers (74.)

3:0 Henrik Stroers (84.)

3:1 Timo Stapper (88.)

3:2 Jannis Hartmann (90.)

Der Meister SV Union Lohne hat seine starke Bezirksligasaison mit einem deutlichen 7:0-Erfolg gegen den VfL Emslage beendet. Der Aufsteiger in die Landesliga dominierte die Partie von Beginn an und verabschiedete sich mit einem weiteren Offensivspektakel aus der Bezirksliga. Rendi Kildau krönte sich mit 31 Treffern zum Torschützenkönig der Liga, während Dennis Brode mit einem Dreierpack maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte. In der kommenden Saison wird Brode den SV Union Lohne „nur“ noch in der Landesliga als Trainer betreuen. Torschützen: 1:0 Jan-Bernd Klaas (26.)

2:0 Rendi Kildau (34.)

3:0 Dennis Brode (44.)

4:0 Dennis Brode (56.)

5:0 Rendi Kildau (60.)

6:0 Dennis Brode (65.)

7:0 Phil Stricker (68.)