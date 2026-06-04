Der letzte Tanz der Saison: Die Vorschau auf den 30. Spieltag

Die Meisterschaft ist längst entschieden, der TuS Pewsum steht als Aufsteiger fest. Dahinter hat sich der SV Großefehn den zweiten Platz gesichert. Dennoch bietet der 30. und letzte Spieltag noch einige interessante Duelle, bei denen es um Platzierungen, einen gelungenen Saisonabschluss und den letzten Eindruck vor der Sommerpause geht.

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr SV Großefehn Großefehn SV BW Borssum SV BW Borssum 16:00 PUSH

Für den Tabellenzweiten SV Großefehn geht es darum, eine starke Saison mit dem 25. Sieg abzurunden. Zuletzt gewann der SVG souverän mit 3:0 beim VfB Germania Wiesmoor und steht bei beeindruckenden 97 Saisontreffern. Borssum reist als Tabellenneunter an und konnte am vergangenen Wochenende durch das 2:1 gegen Larrelt/Wybelsum weiteres Selbstvertrauen sammeln.

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr TuS Eintracht Hinte TuS Hinte VfB Germania Wiesmoor VfB Wiesmoor 16:00 PUSH

Im Kellerduell treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Saison nicht nach Wunsch verlief. Hinte sorgte zuletzt allerdings für Aufsehen und gewann spektakulär mit 6:3 bei TuRa Westrhauderfehn. Wiesmoor wartet dagegen weiterhin auf positive Schlagzeilen und musste zuletzt eine 0:3-Heimniederlage gegen Großefehn hinnehmen. Für Hinte ist es die letzte Chance mit einem Sieg den 14. Platz doch noch zu verlassen.

Germania Leer hat mit dem überraschenden 3:0 gegen Wallinghausen am vergangenen Wochenende ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Nun soll vor heimischer Kulisse ein weiterer Erfolg folgen, damit es nicht doch noch auf Platz 14 geht. TuRa Westrhauderfehn wird nach der überraschenden 3:6-Niederlage gegen Hinte hingegen auf Wiedergutmachung aus sein und den fünften Tabellenplatz absichern wollen.

Wallinghausen hat durch die Niederlage in Leer einen Rückschlag im Kampf um Rang drei hinnehmen müssen. Nun wartet mit dem FC Norden eine Mannschaft, die zuletzt mit dem 2:1-Erfolg in Hage für eine Überraschung sorgte, unter der Woche dann aber deutlich gegen den Meister Pewsum verloren (0:5).

Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr TV Bunde TV Bunde SV Hage SV Hage 14:00 PUSH

Der TV Bunde zeigt sich aktuell als Tabellenzehnter und möchte nach dem spektakulären 5:5 beim Süderneulander SV noch einmal für ein Erfolgserlebnis sorgen. Der SV Hage reist dagegen mit Rückenwind an, obwohl die Mannschaft zuletzt überraschend mit 1:2 gegen den FC Norden verlor. Die Gäste haben Rang drei bereits sicher im Blick und wollen die Saison auf dem Podium beenden.

Concordia Ihrhove möchte nach der deutlichen 0:4-Niederlage in Middels eine passende Antwort liefern. Gegen 15. Süderneulander SV gehen die Gastgeber als Favorit in die Begegnung. Die Gäste bewiesen beim turbulenten 5:5 gegen Bunde allerdings noch einmal ihre Offensivqualitäten und dürfen noch auf Platz 14 hoffen.

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr SpVg Aurich SpVg Aurich TuS Middels TuS Middels 16:00 PUSH

Die SpVg Aurich musste sich zuletzt dem Meister TuS Pewsum mit 0:3 geschlagen geben und will vor heimischer Kulisse einen besseren Abschluss finden. Der TuS Middels reist dagegen mit breiter Brust an, nachdem Concordia Ihrhove am vergangenen Wochenende deutlich mit 4:0 besiegt wurde. Für beide Teams geht es vor allem darum, die Saison mit einem guten Gefühl zu beenden.