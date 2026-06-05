Der letzte Tag der Saison – Heiningen oder Ebersbach?

– Foto: Andreas Krisch

Es ist der 30. und letzte Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils, und er wird am morgigen Samstag mit allen acht Partien gleichzeitig angepfiffen. Der 1. FC Heiningen (73 Punkte, Rang 1) und der SV Ebersbach/Fils (72 Punkte, Rang 2) trennt nach 29 Spieltagen genau ein Punkt. Heiningen kann die Meisterschaft mit einem Sieg aus eigener Kraft perfekt machen. Ebersbach braucht einen eigenen Sieg und gleichzeitig einen Patzer Heiningens. Die gesamte Liga schaut auf diese beiden Partien – doch auch in den anderen sechs Begegnungen geht es um Punkte, Plätze und den würdigen Abschluss einer langen Saison.

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Morgen, 16:00 Uhr VfL Kirchheim/Teck Kirchheim/T Türkspor Nürtingen 73 Türkspor 16:00 PUSH Kirchheim/Teck (Rang 7, 45 Punkte) empfängt zum Saisonabschluss Türkspor Nürtingen 73 (Rang 11, 34 Punkte). Das Hinspiel entschied Kirchheim mit 6:2 deutlich für sich. Beide Teams haben ihre sportlichen Ziele für diese Saison bereits weitgehend erreicht – Kirchheim hat sich als stabiler Siebter etabliert, Türkspor belegt Rang elf. Es geht um einen versöhnlichen Saisonabschluss und um die letzten Punkte der Spielzeit.

Morgen, 16:00 Uhr 1. FC Frickenhausen FC Frickenh. TSV Berkheim TSV Berkheim 16:00 PUSH Frickenhausen (Rang 12, 33 Punkte) empfängt den TSV Berkheim (Rang 14, 26 Punkte). Das Hinspiel gewann Berkheim mit 3:1 – nun will Frickenhausen auf eigenem Platz die Revanche. Frickenhausen hat zuletzt mit starken Ergebnissen, darunter einem 4:1-Sieg gegen Kirchheim und einem 5:3-Auswärtserfolg in Nürtingen, gezeigt, dass mehr in der Mannschaft steckt, als der zwölfte Rang vermuten lässt. Berkheim (7 Siege, 5 Unentschieden aus 29 Spielen) beendet eine schwierige Saison auf Rang 14. Frickenhausen geht als Favorit in diese letzte Partie.

Morgen, 16:00 Uhr TSV Denkendorf Denkendorf TSV Weilheim/Teck Weilheim/T. 16:00 PUSH TSV Denkendorf (Rang 10, 39 Punkte) trifft auf TSV Weilheim/Teck (Rang 5, 48 Punkte). Das Hinspiel entschied Weilheim klar mit 3:1 für sich. Weilheim hat eine solide Saison auf Rang fünf abgeliefert und möchte diesen Platz mit einem Sieg zum Abschluss festigen. Denkendorf (12 Siege, 3 Unentschieden) hat sich im Mittelfeld der Tabelle etabliert und will die Saison mit einem Heimerfolg beenden. Ein offenes Duell zweier Teams aus dem gesicherten Mittelteil der Bezirksliga.

Morgen, 16:00 Uhr SV Ebersbach/Fils Ebersbach/F. FV Vorwärts Faurndau Faurndau 16:00 live PUSH Ebersbach (Rang 2, 72 Punkte) empfängt FV Vorwärts Faurndau (Rang 6, 46 Punkte) zum Saisonfinale – und weiß: Nur ein Sieg reicht, um die Titeloption aufrechtzuerhalten. Das Hinspiel entschied Ebersbach klar mit 4:1. Mit 23 Siegen aus 29 Spielen und einer Tordifferenz von plus 51 haben die Ebersbacher eine überragende Saison gespielt. Faurndau, als Sechster mit 15 Siegen selbst eine starke Mannschaft, wird alles daransetzen, den Platz nicht kampflos herzugeben. Für Ebersbach gibt es keine Alternative zum Sieg – und die Zuschauer werden wissen, was zeitgleich in Heiningen passiert.

Morgen, 16:00 Uhr 1. FC Heiningen FC Heiningen SC Geislingen SC Geisling. II 16:00 live PUSH Der Tabellenführer hat die leichteste Aufgabe des Spieltags – und trägt dabei die schwerste Last. Der 1. FC Heiningen (Rang 1, 73 Punkte) empfängt den Tabellenletzten SC Geislingen II (Rang 16, 6 Punkte). Das Hinspiel gewann Heiningen mit 9:0. Geislingen hat in 29 Spielen einen Sieg und drei Unentschieden geholt und kassierte 135 Gegentore – die statistisch schwächste Mannschaft dieser Liga. Auf dem Papier ist dies die einfachste Aufgabe, die sich Heiningen zum Abschluss der Saison wünschen kann. Ein Sieg würde die Meisterschaft sichern – unabhängig davon, was Ebersbach macht. Heiningen hat es in der eigenen Hand.

Morgen, 16:00 Uhr TSV Oberboihingen Oberboihing. TSG Salach TSG Salach 16:00 PUSH TSV Oberboihingen (Rang 9, 40 Punkte) trifft auf die TSG Salach (Rang 8, 43 Punkte). Das Hinspiel endete 2:2 unentschieden – nun wollen beide Teams auf heimischem Platz den Sieg. Oberboihingen hat zuletzt mit einem 8:2-Kantersieg gegen Geislingen auf sich aufmerksam gemacht und kommt mit Schwung in die letzte Partie. Salach (13 Siege aus 29 Spielen) hat eine solide Saison auf Rang acht gespielt. Ein Duell zweier Teams, die beide mit einem Heimerfolg die Plätze noch leicht verschieben könnten – Salach gastiert als Tabellenachter, Oberboihingen empfängt als Neunter.

Morgen, 16:00 Uhr 1. FC Donzdorf FC Donzdorf TSV RSK Esslingen RSK Essling. 16:00 PUSH Eine Partie mit Brisanz im oberen Mittelfeld. Donzdorf (Rang 3, 55 Punkte) empfängt RSK Esslingen (Rang 4, 52 Punkte). Im Hinspiel gewann Esslingen klar mit 5:1 – nun sind die Karten neu gemischt. Donzdorf hat Heimvorteil und den besseren Tabellenplatz, Esslingen drei Punkte weniger. Ein Sieg der Gäste würde Donzdorf und Esslingen auf 55 Punkte angleichen, wobei dann die Tordifferenz entscheiden würde. Es geht um den dritten und vierten Rang – für eine Saison ohne Auf- oder Abstiegsambitionen im oberen Bereich ein durchaus attraktives Abschlussduell.

Morgen, 16:00 Uhr FV Plochingen FV Ploching. TSV Jesingen TSV Jesingen 16:00 PUSH FV Plochingen (Rang 13, 30 Punkte) empfängt den TSV Jesingen (Rang 15, 24 Punkte). Das Hinspiel endete 2:2 unentschieden. Plochingen hat nach einem schwachen Saisonstart zuletzt mit einem 7:2-Sieg gegen Geislingen und einem überraschenden 5:3-Auswärtserfolg in Esslingen deutlich an Fahrt gewonnen. Jesingen belegt mit 24 Punkten aus 29 Spielen Rang 15 und möchte die Saison versöhnlich beenden. Plochingen ist als Gastgeber und besser platziertes Team Favorit auf die drei Punkte.

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