Der letzte Strohhalm greift

Als Schiedsrichter Horst Bachmann die Partie nach über 95 Minuten beendete, kannte der Jubel aufseiten der Gäste keine Grenzen mehr. Spieler, Trainer und die zahlreichen mitgereisten Anhänger lagen sich in den Armen. Nach einer Saison voller Rückschläge, Verletzungen, Sperren und schwieriger Phasen hatte Westvororte auf den letzten Metern doch noch die Wende geschafft.

Vor rund 250 Zuschauern in Büßleben, darunter zahlreiche Fans aus Gera, entwickelte sich zunächst kein fußballerischer Leckerbissen. Ein trockener Platz und starker, böiger Wind erschwerten beiden Mannschaften das Spiel. Die Bedeutung der Begegnung war beiden Teams deutlich anzumerken. Entsprechend nervös verlief die Anfangsphase. Mit zunehmender Spielzeit fanden die Gäste jedoch besser in die Partie und erarbeiteten sich die klareren Möglichkeiten. Markus Klotz vergab zunächst eine große Chance zur Führung, als er freistehend am gegnerischen Torhüter scheiterte. Wenig später machte es Westvororte besser. Nach einem sehenswerten Angriff über die linke Seite landete der Ball bei Tim Richter, der aus der Distanz Maß nahm und den Ball zur verdienten 1:0-Führung ins lange Eck setzte (29.). Der Treffer gab den Gästen zusätzliche Sicherheit. Noch vor der Pause hätte Westvororte den Vorsprung ausbauen können. Sascha Winefeld scheiterte ebenso am Torhüter wie Richter mit einem gefährlichen Freistoß. So blieb es zur Halbzeit bei der knappen Führung – und der Gewissheit, dass noch 45 nervenaufreibende Minuten bevorstanden.