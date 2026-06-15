Der letzte Strohhalm greift

Die Mannschaft von Trainer Daniel Gehrt gewann ihr Endspiel beim SV Blau-Weiß Büßleben mit 2:0 und sicherte sich dank der gleichzeitigen Niederlage des direkten Konkurrenten Borsch in Neustadt/Orla doch noch den Verbleib in Thüringens höchster Spielklasse.
Vor rund 250 Zuschauern in Büßleben, darunter zahlreiche Fans aus Gera, entwickelte sich zunächst kein fußballerischer Leckerbissen. Ein trockener Platz und starker, böiger Wind erschwerten beiden Mannschaften das Spiel. Die Bedeutung der Begegnung war beiden Teams deutlich anzumerken. Entsprechend nervös verlief die Anfangsphase. Mit zunehmender Spielzeit fanden die Gäste jedoch besser in die Partie und erarbeiteten sich die klareren Möglichkeiten. Markus Klotz vergab zunächst eine große Chance zur Führung, als er freistehend am gegnerischen Torhüter scheiterte. Wenig später machte es Westvororte besser. Nach einem sehenswerten Angriff über die linke Seite landete der Ball bei Tim Richter, der aus der Distanz Maß nahm und den Ball zur verdienten 1:0-Führung ins lange Eck setzte (29.). Der Treffer gab den Gästen zusätzliche Sicherheit. Noch vor der Pause hätte Westvororte den Vorsprung ausbauen können. Sascha Winefeld scheiterte ebenso am Torhüter wie Richter mit einem gefährlichen Freistoß. So blieb es zur Halbzeit bei der knappen Führung – und der Gewissheit, dass noch 45 nervenaufreibende Minuten bevorstanden.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung umkämpft. Büßleben versuchte mit langen Bällen und viel Einsatz Druck aufzubauen, während Westvororte leidenschaftlich verteidigte. Die wohl spielentscheidende Szene ereignete sich Mitte der zweiten Halbzeit. Nach einem Foulspiel zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt und eröffnete den Gastgebern die große Chance zum Ausgleich. Doch Jonas Tämmler wurde zum Mann des Tages. Der Schlussmann ahnte die Ecke, tauchte ab und parierte den Strafstoß mit einer starken Reaktion. Während die Büßlebener konsterniert zurückblieben, feierten die Geraer Torhüterparade und Führung gleichermaßen. Es war der Moment, der dem TSV neuen Mut gab. In der Schlussphase stemmte sich Büßleben zwar weiterhin gegen die drohende Niederlage, doch Westvororte hielt dagegen und gewann nun viele entscheidende Zweikämpfe. Zehn Minuten vor dem Ende folgte schließlich die Erlösung. Sascha Winefeld wurde auf die Reise geschickt, setzte sich gegen seine Verfolger durch und blieb vor dem Tor eiskalt. Sein Treffer zum 2:0 beseitigte die letzten Zweifel und sorgte für grenzenlosen Jubel im Gästeblock.
Mit dem Schlusspfiff stand fest, was vor wenigen Wochen kaum noch jemand für möglich gehalten hatte: Der TSV Gera-Westvororte spielt auch in der kommenden Saison in der Thüringenliga. In einem dramatischen Saisonfinale nutzte die Gehrt-Elf ihre letzte Chance, zeigte Moral und Nervenstärke und belohnte sich für eine starke Aufholjagd in den entscheidenden Wochen der Saison mit dem Klassenerhalt.