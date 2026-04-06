Der Letzte stellt dem SV Unter-Flockenbach ein Bein

Der SV Unter-Flockenbach unterlag beim FCA mit 0:1. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Unter-Flockenbach. Die Serie ist gerissen: Verbandsligist SV Unter-Flockenbach musste nach sieben Sieger in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen - und das ausgerechnet beim abgeschlagenen Schlusslicht FCA Darmstadt. Der Tabellenführer verlor am Ostermontag mit 0:1 (0:0) und vergab so die Chance, Verfolger Kickers Offenbach II auf sechs Punkte zu distanzieren. Die Gastgeber hatten in Sachen Taktik alles auf Verteidigung gesetzt und auf Konter gelauert.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Und ein Konter führte kurz vor Schluss dann tatsächlich zum Erfolg. „Darmstadt hat mit elf Spielern verteidigt, und wir haben es nicht geschafft, das Spiel in der ersten Halbzeit zu entscheiden“, sagte SVU-Trainer Lukas Cambeis mit Blick auf gute Chancen für seine Mannschaft in der ersten 45 Minuten. Und am Ende habe sein Team den Erfolg erzwingen wollen: „Das ist ärgerlich, die Niederlage jetzt aber nicht extrem dramatisch.“ Der SVU-Trainer erwartet jetzt eine Reaktion von seinen Spielern, wenn am Sonntag der FC Kalbach zu Gast ist. Tor: 1:0 Flauzino (90.+1). – Schiedsrichter: Schulze (FC Marxheim). – Zuschauer: 100. – Beste SVU-Spieler: geschlossene Leistung.