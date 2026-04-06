 2026-04-03T19:57:16.526Z

Spielbericht

Der Letzte stellt dem SV Unter-Flockenbach ein Bein

In der Verbandsliga Süd wollte der SV Unter-Flockenbach bei Schlusslicht FCA Darmstadt seine Führungsposition ausbauen - das ging schief

von Jan Zehatschek · Heute, 20:18 Uhr · 0 Leser
Der SV Unter-Flockenbach unterlag beim FCA mit 0:1.
Der SV Unter-Flockenbach unterlag beim FCA mit 0:1. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

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Flockenbach
1. FCA

Unter-Flockenbach. Die Serie ist gerissen: Verbandsligist SV Unter-Flockenbach musste nach sieben Sieger in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen - und das ausgerechnet beim abgeschlagenen Schlusslicht FCA Darmstadt. Der Tabellenführer verlor am Ostermontag mit 0:1 (0:0) und vergab so die Chance, Verfolger Kickers Offenbach II auf sechs Punkte zu distanzieren. Die Gastgeber hatten in Sachen Taktik alles auf Verteidigung gesetzt und auf Konter gelauert.

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1. FCA 04 Darmstadt
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SV Unter-Flockenbach
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Abpfiff

Und ein Konter führte kurz vor Schluss dann tatsächlich zum Erfolg. „Darmstadt hat mit elf Spielern verteidigt, und wir haben es nicht geschafft, das Spiel in der ersten Halbzeit zu entscheiden“, sagte SVU-Trainer Lukas Cambeis mit Blick auf gute Chancen für seine Mannschaft in der ersten 45 Minuten. Und am Ende habe sein Team den Erfolg erzwingen wollen: „Das ist ärgerlich, die Niederlage jetzt aber nicht extrem dramatisch.“ Der SVU-Trainer erwartet jetzt eine Reaktion von seinen Spielern, wenn am Sonntag der FC Kalbach zu Gast ist. Tor: 1:0 Flauzino (90.+1). – Schiedsrichter: Schulze (FC Marxheim). – Zuschauer: 100. – Beste SVU-Spieler: geschlossene Leistung.