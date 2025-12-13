 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Die VSF Amern darf mit der Halbserie mehr als zufrieden sein.
Die VSF Amern darf mit der Halbserie mehr als zufrieden sein. – Foto: Jens Terhardt

Der letzte Spieltag des Jahres! Spiele, Ergebnisse, Ticker & Absagen

Am Sonntag endet das Spieljahr am Niederrhein - zumindest draußen. Die große Übersicht mit allen Spielen, Ergebnissen, Tickern und Absagen.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2

Am Sonntag endet das Spieljahr am Niederrhein - zumindest draußen. Die große Übersicht mit allen Spielen, Ergebnissen, Tickern und Absagen für den 14. Dezember 2025.

>>> Hier gibt es die Spielabsagen / -ausfälle im FuPa-Ausfallticker

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Eine Auswahl von Spielen am 14. Dezember 2025

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:30

Morgen, 14:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:00live

Morgen, 14:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
14:30live

Morgen, 13:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
13:30

Morgen, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Abgesagt

Morgen, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30live

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

Aufrufe: 013.12.2025, 23:00 Uhr
André NückelAutor