Der letzte Spieltag der Kreisliga Braunschweig in der Übersicht

In der Kreisliga Braunschweig fielen am Spieltag einige deutliche Ergebnisse. Mascherode feierte ein Schützenfest gegen Stöckheim, Kralenriede setzte sich klar gegen Lamme II durch und Rot-Weiß Braunschweig beendete die Saison mit einem Auswärtssieg in Lehndorf.
FT Braunschweig II setzte sich auswärts bei Olympia Braunschweig mit 3:0 durch. Torben Schenck traf kurz vor der Pause zur Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Oleh Andrijovyc Baklanskyi und Kai-Thomas Schneider auf den Endstand.
Kralenriede gewann deutlich mit 5:1 gegen Germania Lamme II. Kaan Kaptan eröffnete den Torreigen, Dennis Oktay erhöhte vor der Pause auf 2:0. Nach dem Anschluss durch Matthias Ziegler antworteten Marc Thormeyer, Danny Rehbein und Kaan Demirboga mit den weiteren Treffern für die Gastgeber.
Rot-Weiß Braunschweig gewann beim Lehndorfer TSV II mit 2:0. Hamid Zakri brachte die Gäste bereits in der fünften Minute in Führung und schnürte in der 67. Minute mit seinem zweiten Treffer den Doppelpack zum Endstand.
Mascherode dominierte die Partie gegen Stöckheim von Beginn an. Torben-Carsten Krömke und Daniel Volze sorgten früh für die Führung. Sven Müller traf noch vor der Pause zum 3:0. Nach dem Seitenwechsel bauten Krömke, Mats Wehmann, erneut Sven Müller und Simon Igelmann den Vorsprung bis auf 7:0 aus.