Der letzte Spieltag der Kreisliga Braunschweig in der Übersicht

– Foto: Thies Meyer

In der Kreisliga Braunschweig fielen am Spieltag einige deutliche Ergebnisse. Mascherode feierte ein Schützenfest gegen Stöckheim, Kralenriede setzte sich klar gegen Lamme II durch und Rot-Weiß Braunschweig beendete die Saison mit einem Auswärtssieg in Lehndorf.

FT Braunschweig II setzte sich auswärts bei Olympia Braunschweig mit 3:0 durch. Torben Schenck traf kurz vor der Pause zur Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Oleh Andrijovyc Baklanskyi und Kai-Thomas Schneider auf den Endstand.

Kralenriede gewann deutlich mit 5:1 gegen Germania Lamme II. Kaan Kaptan eröffnete den Torreigen, Dennis Oktay erhöhte vor der Pause auf 2:0. Nach dem Anschluss durch Matthias Ziegler antworteten Marc Thormeyer, Danny Rehbein und Kaan Demirboga mit den weiteren Treffern für die Gastgeber.

Rot-Weiß Braunschweig gewann beim Lehndorfer TSV II mit 2:0. Hamid Zakri brachte die Gäste bereits in der fünften Minute in Führung und schnürte in der 67. Minute mit seinem zweiten Treffer den Doppelpack zum Endstand.