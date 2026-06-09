 2026-06-09T05:59:15.975Z

Ligabericht

Der letzte Spieltag der Kreisliga Braunschweig in der Übersicht

Schützenfest für Vizemeister Mascherode

von NK · Gestern, 13:19 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thies Meyer

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KL Braunschweig
TSC Vahdet B II
Lehndorf II
Germ. Lamme II
HSC Leu

In der Kreisliga Braunschweig fielen am Spieltag einige deutliche Ergebnisse. Mascherode feierte ein Schützenfest gegen Stöckheim, Kralenriede setzte sich klar gegen Lamme II durch und Rot-Weiß Braunschweig beendete die Saison mit einem Auswärtssieg in Lehndorf.

So., 07.06.2026, 12:00 Uhr
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia BraunschweigSV Olympia
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
0
3
Abpfiff

FT Braunschweig II setzte sich auswärts bei Olympia Braunschweig mit 3:0 durch. Torben Schenck traf kurz vor der Pause zur Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Oleh Andrijovyc Baklanskyi und Kai-Thomas Schneider auf den Endstand.

So., 07.06.2026, 14:00 Uhr
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
5
1
Abpfiff

Kralenriede gewann deutlich mit 5:1 gegen Germania Lamme II. Kaan Kaptan eröffnete den Torreigen, Dennis Oktay erhöhte vor der Pause auf 2:0. Nach dem Anschluss durch Matthias Ziegler antworteten Marc Thormeyer, Danny Rehbein und Kaan Demirboga mit den weiteren Treffern für die Gastgeber.

So., 07.06.2026, 10:00 Uhr
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
0
2
Abpfiff

Rot-Weiß Braunschweig gewann beim Lehndorfer TSV II mit 2:0. Hamid Zakri brachte die Gäste bereits in der fünften Minute in Führung und schnürte in der 67. Minute mit seinem zweiten Treffer den Doppelpack zum Endstand.

So., 07.06.2026, 13:00 Uhr
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
7
0
Abpfiff

Mascherode dominierte die Partie gegen Stöckheim von Beginn an. Torben-Carsten Krömke und Daniel Volze sorgten früh für die Führung. Sven Müller traf noch vor der Pause zum 3:0. Nach dem Seitenwechsel bauten Krömke, Mats Wehmann, erneut Sven Müller und Simon Igelmann den Vorsprung bis auf 7:0 aus.