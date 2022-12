Der letzte Spieltag 2022 in der Verbandsliga im Überblick Teaser VL MITTE: +++ Die Fußballer können nun in ihre verdiente Pause gehen. Kurios aber: Gewinnen wollte offenbar keine Mannschaft mehr +++

WETZLAR. Nur drei Spiele mit heimischer Beteiligung hat es am Wochenende in der Fußball-Verbandsliga gegeben. Kurios: Einen Sieger gab es in keiner Partie.