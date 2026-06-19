Der „letzte Ritt“ der Fortuna: Chemnitz gastiert beim Vizemeister

Der Vorhang fällt in der Sachsenliga: Am 30. und letzten Spieltag der Saison steht für den VfB Fortuna Chemnitz noch einmal eine feierliche, wenn auch sportlich ungleiche Aufgabe auf dem Programm. Am kommenden Samstag um 15:00 Uhr gastieren die Westsachsen bei der SG Taucha 99. Während die Gastgeber die Spielzeit souverän als Vizemeister hinter der Bundesliga-Reserve von Dynamo Dresden beenden werden, verabschiedet sich die Fortuna als Tabellenfünfzehnter aus dem sächsischen Oberhaus. Die Rollenverteilung auf dem Papier ist eindeutig, doch nach dem erlösenden ersten Dreier des Jahres am vergangenen Wochenende reist Chemnitz mit spürbarem Rückenwind und einer gehörigen Portion Gelassenheit zum Saisonkehraus.
Der jüngste 3:2-Heimerfolg gegen den VfL Pirna-Copitz hat der Seele der Fortuna sichtlich gutgetan. Nach Monaten der Durststrecke bewies die Mannschaft Nehmerqualitäten und belohnte sich endlich für ihren Aufwand. Entsprechend gelöst, aber mit dem nötigen Respekt vor der sportlichen Schwere der Aufgabe, präsentiert sich Trainer Rocco Dittrich vor dem Finale. Mit einem Augenzwinkern kommentiert er die anstehende Reise: „Auf gehts zum letzten Ritt, zum Glück nur Taucha… Nein Spaß, eine harte Nuss zum Abschluss, aber auf einer schönen Anlage – leckere Beffis gibt es dort.“ Neben dem Lob für die kulinarischen Vorzüge der Tauchaer Sportstätte weiß der Coach genau, dass seine Elf sportlich an ihre absolute Leistungsgrenze gehen muss.
Die größte Herausforderung vor diesem letzten Auftritt liegt einmal mehr in der personellen Konstellation. Die ohnehin angespannte Personalsituation hat sich zum Saisonende hin nochmals verschärft. „Der Kader ist sehr eng besetzt, wir nehmen zwei A-Jugend-Spieler mit, die reinschnuppern können“, erklärt Dittrich die administrativen Kniffe für das Wochenende. Die Integration des eigenen Nachwuchses ist unter diesen Umständen Fluch und Segen zugleich – für die Junioren bietet sich auf der großen Bühne des Vizemeisters eine hervorragende Möglichkeit, erste Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln.
Die SG Taucha 99 wiederum strotzt vor Selbstbewusstsein. Die Randleipziger unterstrichen ihre Klasse zuletzt mit einem knappen, aber verdienten 3:2-Erfolg im Spitzenspiel gegen die SG Handwerk Rabenstein. Besonders die Chemnitzer Defensive wird gefordert sein, steht bei Taucha doch Torjäger Felix Brügmann im Fokus, der nach seinem Dreierpack gegen Pirna auch gegen Rabenstein doppelt traf und sich in absoluter Topform befindet.
Für die Fortuna geht es in diesem ungleichen Duell darum, die Saison erhobenen Hauptes und mit maximalem Anstand zu beenden. Der Druck liegt komplett beim Favoriten, was den Gästen Räume für Überraschungen bieten könnte. Dittrichs Marschroute für ein versöhnliches Abschiedsgeschenk an die mitreisenden Fans ist jedenfalls unmissverständlich: „Wenn wir was mitnehmen wollen, dann braucht es eine Top-Leistung.“