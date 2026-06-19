Der „letzte Ritt“ der Fortuna: Chemnitz gastiert beim Vizemeister

Die größte Herausforderung vor diesem letzten Auftritt liegt einmal mehr in der personellen Konstellation. Die ohnehin angespannte Personalsituation hat sich zum Saisonende hin nochmals verschärft. „Der Kader ist sehr eng besetzt, wir nehmen zwei A-Jugend-Spieler mit, die reinschnuppern können“, erklärt Dittrich die administrativen Kniffe für das Wochenende. Die Integration des eigenen Nachwuchses ist unter diesen Umständen Fluch und Segen zugleich – für die Junioren bietet sich auf der großen Bühne des Vizemeisters eine hervorragende Möglichkeit, erste Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln.

Die SG Taucha 99 wiederum strotzt vor Selbstbewusstsein. Die Randleipziger unterstrichen ihre Klasse zuletzt mit einem knappen, aber verdienten 3:2-Erfolg im Spitzenspiel gegen die SG Handwerk Rabenstein. Besonders die Chemnitzer Defensive wird gefordert sein, steht bei Taucha doch Torjäger Felix Brügmann im Fokus, der nach seinem Dreierpack gegen Pirna auch gegen Rabenstein doppelt traf und sich in absoluter Topform befindet.