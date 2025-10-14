Die Partie begann ausgeglichen und beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab. Siemerode zeigte spielstark, ohne jedoch große Torchancen zu kreieren. "Vor allem im Zentrum haben sie den Ball schon gut laufen lassen", schildert Leinhos die Spielanlage des Gegners. Auch Ifta hielt gut dagegen, verteidigte kompakt und lauerte auf Umschaltmomente. Das Tor des Tages fiel schließlich unglücklich aus Iftaer Sicht: Nach einem Fehler im eigenen Strafraum stand ein Gäste-Angreifer plötzlich frei vor dem Tor und verwandelte eiskalt. Abgesehen davon blieb die erste Halbzeit chancenarm.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie deutlich an Intensität zu. Der Schiedsrichter zückte auf beiden Seiten früh gelbe Karten und auch an der Seitenlinie wurde es emotionaler. Ifta musste nun mehr riskieren, öffnete dadurch aber Räume, die Siemerode zu gefährlichen Kontern nutzte – allerdings ohne das Ergebnis auszubauen. „Wir haben es bis zum Sechzehner gut gespielt, aber der letzte Pass hat gefehlt“, analysierte Leinhos nach der Partie. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich hatte sein Sturmkollege Karsten Schwanz, dessen Abschluss kurz vor Schluss knapp über die Latte strich. Am Ende blieb es beim knappen 0:1, das den Gästen den Einzug in die nächste Runde sichert. Für Ifta steht trotz des Ausscheidens eine kämpferische Leistung zu Buche – einzig das Tor fehlte zum nicht unverdienten Lohn.