Der letzte Oberliga-Spieltag der Saison in Zahlen Torreiche Duelle, Last-Minute-Drama und ein Meister mit beeindruckender Serie – der letzte Spieltag in Zahlen von red · Heute, 09:49 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der finale Spieltag der Oberliga Niedersachsen hatte noch einmal alles zu bieten: spektakuläre Wendungen, acht Tore in einer Partie und Treffer tief in der Nachspielzeit. Während SV Atlas Delmenhorst die Saison als Tabellenführer abschloss, verabschiedeten sich mehrere Teams mit offensiven Ausrufezeichen aus der Spielzeit 2025/26. Besonders das wilde 4:4 zwischen Heeslinger SC und SC Spelle-Venhaus sorgte für einen emotionalen Saisonabschluss.

30 Zum Abschluss der Saison fielen am 30. Spieltag insgesamt 30 Tore in acht Spielen. Damit verabschiedete sich die Oberliga Niedersachsen mit einem torreichen Wochenende in die Sommerpause. Besonders das spektakuläre 4:4 zwischen Heeslinger SC und SC Spelle-Venhaus sowie das 3:3 zwischen Holthausen Biene und TuS Bersenbrück sorgten für Unterhaltung bis zur letzten Minute. 2:0 Der deutlichste Sieg des Wochenendes gelang gleich mehreren Mannschaften mit jeweils zwei Toren Unterschied. Besonders überzeugend präsentierte sich dabei Lüneburger SK Hansa, das mit einem 3:1 bei VfV Borussia 06 Hildesheim gewann und seine starke Rückrunde bestätigte. Auch Germania Egestorf-Langreder (2:0 gegen Verden) und Eintracht Braunschweig II (2:0 gegen Lupo Martini Wolfsburg) feierten souveräne Erfolge.

10 Meister SV Atlas Delmenhorst beendet die Saison in beeindruckender Form. Durch den 1:0-Auswärtssieg beim SV Wilhelmshaven blieb die Mannschaft nun seit zehn Spielen in Folge ungeschlagen. Die Serie unterstreicht die Konstanz, mit der Delmenhorst den Titelgewinn absicherte und sich am Ende verdient an die Spitze setzte. 2,2 Mit 66 Punkten aus 30 Spielen beendet SV Atlas Delmenhorst die Saison auf Rang eins. Der Punkteschnitt von 2,2 Punkten pro Spiel zeigt die Stabilität des Teams über die gesamte Spielzeit hinweg. Vor allem die starke Schlussphase der Saison machte den Unterschied im Titelrennen aus.