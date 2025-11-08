Der letzte Hinrundenblock hat es in sich

Die Vorrunde der Gruppenliga Kassel 2 geht in die Schlussphase. Die Spitzenreiter TuSpo 1912 Rengershausen und TSG Sandershausen liefern sich ein packendes Duell um die Tabellenführung. Das Derby zwischen TSV Rothwesten und TSV Wolfsanger entwickelt sich zum heißen Verfolgerduell, während das Sauertal-Derby zwischen TuSpo 1900 Grebenstein und SG Hombressen/Udenhausen für beide Teams der Versuch ist, eine schwächere Phase zu überwinden. Im Keller stehen mehrere Sechs-Punkte-Spiele auf dem Programm: Im Nachbarschaftsduell treffen SV Espenau und TSV Holzhausen/Reinhardswald aufeinander, während VfL Wanfried und SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen im Werrastadion um wichtige Zähler kämpfen.
Derbyalarm im Sauertal
Im Grebensteiner Sauertalstadion steigt das Nachbarschaftsduell zwischen dem Fünftplatzierten TuSpo und dem Tabellendreizehnten SG Hombressen/Udenhausen. Grebenstein will nach zwei Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur, während die Gäste den Anschluss ans rettende Ufer halten wollen. Das Derby verspricht Spannung und Leidenschaft, Personalsorgen sind überschaubar.
Fuldataler Derby
Im Fuldatal kommt es zum Lokalduell zwischen dem Neunten Rothwesten und dem Achten Wolfsanger. Beide Teams haben zuletzt starke Leistungen gezeigt und hoffen, ihre Form im direkten Vergleich zu bestätigen. Leidenschaft und Zweikampfstärke dürften entscheidend sein.
Spitzenspiel in Baunatal
Der Tabellenzweite Rengershausen empfängt den Tabellendritten Bosporus Kassel. Nach der Niederlage gegen Wolfsanger will der TuSpo die Heimserie fortsetzen, während Bosporus seine beeindruckende Serie von sieben Ligaspielen ohne Niederlage ausbauen möchte. Spannung ist garantiert, da beide Teams mit nur vier Punkten Abstand kämpfen.
Nächster Hochkaräter für Reinhardshagen
Auf heimischem Platz empfängt der Sechste Reinhardshagen den neuen Tabellenführer Sandershausen. Die Gäste, Verbandsliga-Absteiger, setzen auf ihre Erfahrung und die bisher starke Vorrunde, während die Heimelf zu Hause ungeschlagen bleiben möchte. Ein enges Spiel auf Augenhöhe ist zu erwarten.
Trainerwechsel als Chance
Baunatal steht nach dem Trainerwechsel vor einer Pflichtaufgabe gegen den Tabellenfünfzehnten Wilhelmshöhe. Die Gastgeber wollen trotz des Umbruchs drei Punkte einfahren, während die Gäste weiter auf den zweiten Auswärtserfolg hoffen.
Derbytime im Habichtswald
Espenau empfängt den Aufsteiger Holzhausen/Reinhardswald im Derby. Die Heimmannschaft sucht nach einem Befreiungsschlag, die Gäste wollen ihre gute Form der letzten Wochen bestätigen. Ein intensives Spiel auf Augenhöhe steht bevor.
Anschluss im Blick
Hertingshausen, Tabellenelfter, trifft auf den Siebten Kaufungen 07. Nach einer Niederlage will das Heimteam die Balance wiederfinden, während Kaufungen die Punkte mitnehmen möchte, um sich weiter in der oberen Tabellenhälfte zu festigen.
Abstiegskampf zum Vorrundenabschluss
Im Kellerduell trifft der Tabellenletzte Wanfried auf den Vierzehnten SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen. Beide Teams stehen unter Druck, ein Sieg könnte entscheidend für den Klassenerhalt sein. Leidenschaft und Teamgeist werden im Werrastadion den Ausschlag geben.