Der letzte Hinrundenblock hat es in sich

Die Vorrunde der Gruppenliga Kassel 2 geht in die Schlussphase. Die Spitzenreiter TuSpo 1912 Rengershausen und TSG Sandershausen liefern sich ein packendes Duell um die Tabellenführung. Das Derby zwischen TSV Rothwesten und TSV Wolfsanger entwickelt sich zum heißen Verfolgerduell, während das Sauertal-Derby zwischen TuSpo 1900 Grebenstein und SG Hombressen/Udenhausen für beide Teams der Versuch ist, eine schwächere Phase zu überwinden. Im Keller stehen mehrere Sechs-Punkte-Spiele auf dem Programm: Im Nachbarschaftsduell treffen SV Espenau und TSV Holzhausen/Reinhardswald aufeinander, während VfL Wanfried und SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen im Werrastadion um wichtige Zähler kämpfen.

Im Grebensteiner Sauertalstadion steigt das Nachbarschaftsduell zwischen dem Fünftplatzierten TuSpo und dem Tabellendreizehnten SG Hombressen/Udenhausen. Grebenstein will nach zwei Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur, während die Gäste den Anschluss ans rettende Ufer halten wollen. Das Derby verspricht Spannung und Leidenschaft, Personalsorgen sind überschaubar. Fuldataler Derby

Morgen, 14:30 Uhr TSV Rothwesten Rothwesten TSV Wolfsanger TSV Wolfsang 14:30 live PUSH

Im Fuldatal kommt es zum Lokalduell zwischen dem Neunten Rothwesten und dem Achten Wolfsanger. Beide Teams haben zuletzt starke Leistungen gezeigt und hoffen, ihre Form im direkten Vergleich zu bestätigen. Leidenschaft und Zweikampfstärke dürften entscheidend sein. Spitzenspiel in Baunatal

Morgen, 14:30 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen TuSpo Renger FC Bosporus Kassel Bosporus KS 14:30 PUSH

Der Tabellenzweite Rengershausen empfängt den Tabellendritten Bosporus Kassel. Nach der Niederlage gegen Wolfsanger will der TuSpo die Heimserie fortsetzen, während Bosporus seine beeindruckende Serie von sieben Ligaspielen ohne Niederlage ausbauen möchte. Spannung ist garantiert, da beide Teams mit nur vier Punkten Abstand kämpfen. Nächster Hochkaräter für Reinhardshagen

Morgen, 14:30 Uhr SG Reinhardshagen SG Reinhards TSG Sandershausen TSG Sandershausen 14:30 live PUSH