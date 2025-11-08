 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der letzte Hinrundenblock hat es in sich

17. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

Gruppenliga Kassel 2
TSG Sandershausen
Homb./Udenh.
TuSpo Renger
TSV Wolfsang

Die Vorrunde der Gruppenliga Kassel 2 geht in die Schlussphase. Die Spitzenreiter TuSpo 1912 Rengershausen und TSG Sandershausen liefern sich ein packendes Duell um die Tabellenführung. Das Derby zwischen TSV Rothwesten und TSV Wolfsanger entwickelt sich zum heißen Verfolgerduell, während das Sauertal-Derby zwischen TuSpo 1900 Grebenstein und SG Hombressen/Udenhausen für beide Teams der Versuch ist, eine schwächere Phase zu überwinden. Im Keller stehen mehrere Sechs-Punkte-Spiele auf dem Programm: Im Nachbarschaftsduell treffen SV Espenau und TSV Holzhausen/Reinhardswald aufeinander, während VfL Wanfried und SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen im Werrastadion um wichtige Zähler kämpfen.

Derbyalarm im Sauertal

Heute, 14:30 Uhr
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
14:30

Im Grebensteiner Sauertalstadion steigt das Nachbarschaftsduell zwischen dem Fünftplatzierten TuSpo und dem Tabellendreizehnten SG Hombressen/Udenhausen. Grebenstein will nach zwei Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur, während die Gäste den Anschluss ans rettende Ufer halten wollen. Das Derby verspricht Spannung und Leidenschaft, Personalsorgen sind überschaubar.

Fuldataler Derby

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
14:30live

Im Fuldatal kommt es zum Lokalduell zwischen dem Neunten Rothwesten und dem Achten Wolfsanger. Beide Teams haben zuletzt starke Leistungen gezeigt und hoffen, ihre Form im direkten Vergleich zu bestätigen. Leidenschaft und Zweikampfstärke dürften entscheidend sein.

Spitzenspiel in Baunatal

Morgen, 14:30 Uhr
TuSpo 1912 Rengershausen
TuSpo 1912 RengershausenTuSpo Renger
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
14:30

Der Tabellenzweite Rengershausen empfängt den Tabellendritten Bosporus Kassel. Nach der Niederlage gegen Wolfsanger will der TuSpo die Heimserie fortsetzen, während Bosporus seine beeindruckende Serie von sieben Ligaspielen ohne Niederlage ausbauen möchte. Spannung ist garantiert, da beide Teams mit nur vier Punkten Abstand kämpfen.

Nächster Hochkaräter für Reinhardshagen

Morgen, 14:30 Uhr
SG Reinhardshagen
SG ReinhardshagenSG Reinhards
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
14:30live

Auf heimischem Platz empfängt der Sechste Reinhardshagen den neuen Tabellenführer Sandershausen. Die Gäste, Verbandsliga-Absteiger, setzen auf ihre Erfahrung und die bisher starke Vorrunde, während die Heimelf zu Hause ungeschlagen bleiben möchte. Ein enges Spiel auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Trainerwechsel als Chance

Morgen, 14:30 Uhr
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
14:30

Baunatal steht nach dem Trainerwechsel vor einer Pflichtaufgabe gegen den Tabellenfünfzehnten Wilhelmshöhe. Die Gastgeber wollen trotz des Umbruchs drei Punkte einfahren, während die Gäste weiter auf den zweiten Auswärtserfolg hoffen.

Derbytime im Habichtswald

Morgen, 14:30 Uhr
SV Espenau
SV EspenauEspenau
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
14:30

Espenau empfängt den Aufsteiger Holzhausen/Reinhardswald im Derby. Die Heimmannschaft sucht nach einem Befreiungsschlag, die Gäste wollen ihre gute Form der letzten Wochen bestätigen. Ein intensives Spiel auf Augenhöhe steht bevor.

Anschluss im Blick

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
14:30

Hertingshausen, Tabellenelfter, trifft auf den Siebten Kaufungen 07. Nach einer Niederlage will das Heimteam die Balance wiederfinden, während Kaufungen die Punkte mitnehmen möchte, um sich weiter in der oberen Tabellenhälfte zu festigen.

Abstiegskampf zum Vorrundenabschluss

Morgen, 14:30 Uhr
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
14:30

Im Kellerduell trifft der Tabellenletzte Wanfried auf den Vierzehnten SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen. Beide Teams stehen unter Druck, ein Sieg könnte entscheidend für den Klassenerhalt sein. Leidenschaft und Teamgeist werden im Werrastadion den Ausschlag geben.

