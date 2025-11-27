Der letzte große Tanz des Jahres!

Im Hinspiel gab’s ein krachendes 5:0 für Vorwärts und auch jetzt deutet vieles auf ein ähnliches Kräfteverhältnis hin. Emslage steckt als Tabellenletzter tief im Abstiegssumpf, muss aber alles reinwerfen, um vor der Winterpause vielleicht doch noch einen Lucky Punch zu landen.

Tipp: 3:2 für Vorwärts, aber nur, wenn Emslage sich nicht wieder überrollen lässt.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr SV Concordia Emsbüren Emsbüren SF Schwefingen 1949 Schwefingen 14:00 live PUSH

Das Duell der Überraschungs-Teams! Emsbüren spielt als Aufsteiger eine bockstarke Saison (Platz 8), Schwefingen rangiert einen Platz davor, allerdings mit zwei Spielen weniger. Doch die Leichtigkeit, die Schwefingen zu Saisonbeginn so stark machte, scheint etwas verloren gegangen zu sein. Emsbüren will die 1:2-Hinspielpleite „legalisieren“ - Schwefingen dagegen endlich wieder glänzen. Tipp: Ein zähes 1:1 - Kampf statt Zauberfußball.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr SV Borussia 08 Neuenhaus Neuenhaus SV Union Lohne Union Lohne 14:00 PUSH

Neuenhaus hat trotz Krisensituation den Vertrag mit Trainer Wolf verlängert, ein starkes Zeichen des Vertrauens. Doch nun kommt der Tabellenführer! Das 1:7 aus dem Hinspiel sitzt noch tief, vor allem weil Borussia nach der Pause komplett eingebrochen war.

Machen sie es diesmal besser? Vermutlich. Reicht es für Punkte? Eher nicht. Tipp: Lohne siegt 4:1 und geht als Spitzenreiter ins Jahr 2026.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr SV Olympia Laxten Laxten SV Langen SV Langen 14:00 PUSH

Das Hinspiel? Ein brutales 1:5 aus Laxtener Sicht. Doch zuhause spielt Olympia mutiger, kompakter und ist trotz Umbruch schwer zu knacken. Langen hingegen will oben dranbleiben und bringt die Qualität mit, um über 90 Minuten die Kontrolle zu behalten. Ein neuer Kantersieg? Eher nicht. Tipp: Langen setzt sich trotzdem durch - 3:1.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr SV Bad Bentheim Bad Bentheim SV Veldhausen 07 Veldhausen 14:00 PUSH

Veldhausen im Lauf! Trotz der Ankündigung des Trainers, zum Saisonende aufzuhören, spielt das Team wie entfesselt. Bentheim hat wiederum langfristig mit dem Trainerteam verlängert, doch allein das bringt am Sonntag keine Punkte. Das Hinspiel war ein Torfestival, diesmal dürfte es taktischer werden. Tipp: 2:2 - ein Derby, das Spaß macht!

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr SG Freren 1921 Freren SV Alemannia Salzbergen Salzbergen 14:00 PUSH

6:0! So heftig war die Hinspielklatsche für Salzbergen. Und auch wenn der Verein gerade mit dem Trainerteam verlängert hat, wird es in Freren wieder richtig unangenehm. Die SG tritt zuhause mit breiter Brust auf und will ihre Serie unbedingt ausbauen. Tipp: Freren gewinnt erneut - 3:1.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr ASV Altenlingen 1965 Altenlingen VfL Weiße Elf Nordhorn Weiße Elf 14:00 PUSH

Das Hinspiel war ein Thriller, wie man ihn in der Bezirksliga selten sieht! Ein Torfestival mit Last-Minute-Elfer zum 3:3 - pure Dramatik! Nun trifft Tabellenzweiter Altenlingen auf die Weiße Elf, die als Vierter weiter oben anklopfen will. Beide Teams können Spektakel, aber auch kontrollierten Fußball. Wieder ein Wahnsinnsspiel? Möglich! Tipp: Altenlingen mit knappem Heimsieg: 2:1.