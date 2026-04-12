Der Lenggrieser SC siegt trotz schwacher Leistung mit 4:1 in Peißenberg

Zweifacher Torschütze: Der Lenggrieser Leonhard Gerg trifft in Peißenberg doppelt. – Foto: hans demmel

Trotz Führung kam der Tabellenzweite nicht ins Spiel. Zwei Elfmeter und ein Torwartfehler brachten die Entscheidung für Lenggries.

Es war ein zähes Ringen, bis der Lenggrieser 4:1 in Peißenberg in trockenen Tüchern war. Wie schon beim 4:0 im Hinspiel setzte sich der Tabellenvorletzte kräftig zur Wehr. Auch die Führung für das Team von Georg Simon erwies sich nicht als der erhoffte Dosenöffner.

Lenggries hatte zwar die größeren Spielanteile, ein Treffer wollte aber zunächst nicht gelingen. Insgesamt bot der Tabellenzweite keine Vorstellung nach dem Geschmack des Trainers. Simon: „Die ersten 20 Minuten waren in Ordnung, dann sind wir überhastet und schlampig geworden. Dadurch kam Peißenberg besser ins Spiel.“ Zur Führung hatte eine schöne Vorlage von Paul Laß geführt.

Dann stand der TSV in der Defensive recht sicher. Peißenberg hatte einen Pfostenschuss zu verzeichnen und witterte seine Chance. „Wir haben beinahe nach dem Ausgleich gebettelt“, blickte Simon zurück. Und tatsächlich war es dann auch soweit. Lenggries verteidigte nicht konzentriert genug. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war Michael Gladiator zur Stelle und köpfte zum Gleichstand ein.

Nach Wiederbeginn wurden die Gäste dominanter. „Wir haben wieder besser Fußball gespielt“, lobt der Coach. Zum erneuten Führungstreffer war freilich ein Elfmeter nötig. Eine Ecke von Georg Müller fiel von der Latte einem Abwehrspieler an die Hand. Schiedsrichter Kieran Höhne entschied auf Strafstoß, Leonhard Gerg verwandelte sicher. Nur wenig später konnte Thomas Höringer im Tor der Platzherren Martin Wasensteiner nur durch ein Foul stoppen. Wieder zeigte Höhne auf den Punkt. Dieses Mal vollstreckte Michael Gerg. In der Schlussphase wollte Höringer Jakob Gerg mit einem gewagten Vorhaben ausspielen, verlor den Ball, und so trug auch der vierte LSC-Torschütze den Namen Gerg. Simon: „Nicht unbedingt eine Galavorstellung, aber wichtig sind die drei Punkte.“