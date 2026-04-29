Der Lenggrieser SC siegt spät mit 1:0 gegen den TSV Altenstadt

Wie erwartet schwer getan hat sich Kreisliga-Spitzenreiter Lenggries – hier mit Georg Müller (re.) – bei den heimstarken Altenstadtern. – Foto: rh

Der Tabellenführer tat sich lange schwer gegen giftige Gastgeber. Erst in der 79. Minute fiel die Entscheidung im Nachholspiel.

Der Zirkus, der neben dem Trainingsplatz des TSV Altenstadt gastierte, gab am Mittwochabend keine Vorstellung. Im Mittelpunkt stand deshalb die Nachholpartie des TSV gegen den Lenggrieser SC, die aber nur wenig zirkusreife Kunststücke bot. Eine sehenswerte Aktion reichte dem Tabellenführer aus dem Isarwinkel, um am Ende mit einem 1:0-Erfolg vom Platz zu gehen und die Spitzenposition auszubauen.

„Hauptsache gewonnen“, atmete Georg Simon, der Lenggrieser Coach, erleichtert durch. „Es war die erwartet schwere Aufgabe“, konstatierte er, nachdem sich sein Team gegen die giftigen Altenstadter über weite Strecken sehr schwer tat. „Sie haben leidenschaftlich verteidigt“, attestiert Simon dem TSV, der seit eineinhalb Jahren zu Hause kein Spiel mehr verloren hatte. Diese Serie wollten die Hausherren unbedingt verteidigen. Entsprechend engagiert gingen sie zu Werke. „Nach dem Highlight-Spiel am Wochenende und der langen Anreise sind wir auch nur schwer ins Spiel gekommen“, räumte Simon ein.

Die erste gute Aktion verzeichnete der TSV bei einem Kopfball von Dominik Streit (7.). Danach neutralisierten sich beide Teams, bis Michael Schnaderbeck (23.) fast einen Fehler der Hausherren bestraft hätte. Sein Schuss ging aber knapp am Tor vorbei. Das war es danach für längere Zeit an Chancen für den LSC. Etwas torgefährlicher zeigten sich die Hausherren, die bis zur Pause noch zwei Gelegenheiten liegen ließen.

Simon reagierte mit Umstellungen in der zweiten Hälfte, die Wirkung zeigten. Lenggries agierte druckvoller. Bei zwei Aktionen im TSV-Strafraum lag ein Elfmeter in der Luft. Auf der Gegenseite kam auch ein Altenstadter im 16er zu Fall. „Wenn er bei uns einen gegeben hätte, wäre das wohl auch einer gewesen“, meint Simon, nachdem der Unparteiische nicht eingriff und alles laufen ließ. In der Folge verzeichnete der TSV zwei weitere Möglichkeiten. Die beste vergab Stefan Schmölz (73.), der bei einem Alleingang an LSC-Keeper Maxi Kleim scheiterte. Im Anschluss verpasste auch Jakob Gerg (76.) eine Konterchance. Wenig später bereitete er aber das goldene Tor vor. Nach einer schönen Flanke von links ließ Gerg den Ball abtropfen, sodass Michael Gerg zum 1:0 (79.) vollenden konnte. In den letzten Minuten bemühten sich die Hausherren noch zu antworten. Die Lenggrieser Defensive aber ließ nichts mehr anbrennen.