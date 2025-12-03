Der „Leitwolf“ schießt Tore

Marco Kolberg (28) gelangen als Defensivmann sieben Tore in zehn Begegnungen. – Foto: Julian Rohloff

Marco Kolberg ist Defensivspieler beim Kreisligisten SV Ahlerstedt/Ottendorf III. Laut FuPa ist sein Spitzname „Leitwolf“, das ist aussagekräftig genug. In dieser Saison läuft es nicht ganz so gut mit der Dritten, seine persönliche Bilanz kann sich aber sehen lassen: Sieben Tore in zehn Begegnungen. Das ist für einen Defensivmann schon sehr gut. Ab und zu hilft der 28-Jährige auch im A/O-Bezirksligateam aus.

Einmal Ahlerstedt/Ottendorf, immer Ahlerstedt/Ottendorf – das könnte auf dich zutreffen. Warum ist das so? Ich fühle mich hier einfach wohl. Das Umfeld passt, man unterstützt sich gegenseitig, und genau das macht A/O so besonders für mich.

In dieser Saison schießt du als Defensivmann Tore wie noch nie. Wie ist das zu erklären? Das ist schwer zu beantworten, ich komme einfach deutlich häufiger in Abschluss-Situationen, und momentan sind die Dinger auch irgendwie drin.