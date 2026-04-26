Der Leader setzt das nächste Zeichen - Regensdorf im Rausch

Bei Oetwil-Geroldwil knallen wohl schon bald die Aufstiegskorken. Derweil sieht es im Tabellenkeller der Zweitliga-Gruppe 1 für die zweiten Mannschaften von Höngg und Red Star II immer schlechter aus. Und: Für das Torfeuerwerk der Runde sorgte Regensdorf.
Oetwil-Geroldswil hat nach dem 2:0-Sieg gegen den ersten Verfolger Wiedikon bereits acht Punkte Vorsprung in der Zweitliga-Gruppe 1. Ex-Profi Miguel Peralta (u.a. FC Aarau) glänzte mit zwei Treffern und machte den Unterschied aus.
Der FC Regensdorf feierte beim 8:4 gegen die Reserven des FC Red Star ein wahres Schützenfest. Die Furttaler zeigten damit vor dem FVRZ-Cup-Halbfinal vom Dienstag gegen das gleichklassige Stäfa eine starke Hauptprobe.
Für Red Star II wird es hingegen immer düsterer: Nach der dritten Niederlage in Folge beträgt der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz bereits neun Punkte. Bemerkenswert: Red Star II und Greifensee aus der Gruppe 2 sind seit 2011 die einzigen Teams, die ununterbrochen auf Stufe 2. Liga spielen.
Höngg II musste beim Aufsteiger Einsiedeln trotz einer frühen Führung eine 1:4-Niederlage einstecken. In der zweiten Hälfte drehten die Klosterdörfler mächtig auf und erzielten vier Tore.
Youngster Jordan Laksi kurz nach Wiederanpfiff und Oliver Borner drehten die Partie mit ihren Toren in eine andere Richtung. Für den Schwyzer Höhepunkt war allerdings Leandro Albert besorgt, der einen Freistoss in die hohe Torecke zirkelte. Für den Schlusspunkt war dann der eingewechselte Maxim Riedi nach einer Energieleistung besorgt. Entsprechend zufrieden war FCE-Trainer Luca Corrado, der auf der Vereinswebsite seine Spieler auch gleich in die Pflicht nahm. "Wir haben die Pflicht immer so eine Leistung abzurufen."
Für den SVH II bedeutet die nächste Pleite auch den Absturz auf den zweitletzten Platz.
Mit einem deutlichen 3:0-Erfolg über den FC Horgen setzte der Aufsteiger SV Rümlang ein kräftiges Ausrufezeichen und kletterte in der Tabelle ein Stück weit aus dem Keller - auf den drittletzten Platz.
Nach zwei Niederlagen (0:3, 0:4) zeigte Wädenswil beim FC Wollishofen eine überzeugende Leistung und siegte souverän 4:0. Der unterlegene Stadtzürcher Quartierverein tut sich in der Rückrunde weiterhin schwer – ein Grund dürfte der der verletzungsbedingte Ausfall von Spielertrainer Enis Ljatifi sein.
YF Juventus II setzte auch gegen Unterstrass auf prominente Verstärkung aus dem Erstliga-Team, darunter Mychell Ruan Da Silva Cagas, Renato Spachiu, Aron Sele und Mateo Matic. Diese Unterstützung reichte für mit dem 2:2 für einen weiteren Punkt YF II bleibt damit direkt über den Abstiegsrängen klassiert.
Der FC Adliswil festigte Platz 5: Gegen Urdorf führten die Sihltaler bereits zur Pause 1:0. Der Limmattaler Gast konnte kurz nach der Pause ausgleichen – doch die Antwort des FCA liess nicht lange auf sich warten. Mit zwei weiteren Treffern entschieden die Gastgeber die Partie vorzeitig.
*Update folgt*
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