Der Leader setzt das nächste Zeichen - Regensdorf im Rausch 2. Liga, Gruppe 1: 18. Runde von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 20:24 Uhr · 0 Leser

Für Wollishofen (in rot) gab es eine böse Bauchlandung gegen Wädenswil. – Foto: FC Wollishofen/Facebook

Bei Oetwil-Geroldwil knallen wohl schon bald die Aufstiegskorken. Derweil sieht es im Tabellenkeller der Zweitliga-Gruppe 1 für die zweiten Mannschaften von Höngg und Red Star II immer schlechter aus. Und: Für das Torfeuerwerk der Runde sorgte Regensdorf.

Leader Oetwil bremst auch Wiedikon aus Oetwil-Geroldswil hat nach dem 2:0-Sieg gegen den ersten Verfolger Wiedikon bereits acht Punkte Vorsprung in der Zweitliga-Gruppe 1. Ex-Profi Miguel Peralta (u.a. FC Aarau) glänzte mit zwei Treffern und machte den Unterschied aus. Regensdorf auf Torjagd – Red Star II im Keller Der FC Regensdorf feierte beim 8:4 gegen die Reserven des FC Red Star ein wahres Schützenfest. Die Furttaler zeigten damit vor dem FVRZ-Cup-Halbfinal vom Dienstag gegen das gleichklassige Stäfa eine starke Hauptprobe.

Für Red Star II wird es hingegen immer düsterer: Nach der dritten Niederlage in Folge beträgt der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz bereits neun Punkte. Bemerkenswert: Red Star II und Greifensee aus der Gruppe 2 sind seit 2011 die einzigen Teams, die ununterbrochen auf Stufe 2. Liga spielen. Einsiedeln mit starker zweiter Hälfte Höngg II musste beim Aufsteiger Einsiedeln trotz einer frühen Führung eine 1:4-Niederlage einstecken. In der zweiten Hälfte drehten die Klosterdörfler mächtig auf und erzielten vier Tore.