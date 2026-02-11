Der lange Weg zurück: "Meine Geschichte endet hier nicht"

– Foto: Axel Kammerer

Die Spuren dieser schweren Zeit spürt Enis Bytyqi auch heute noch häufiger. "Ich habe hier und da mal ein bisschen Schmerzen", erzählte der Angreifer von der U23 des 1. FC Magdeburg im Gespräch mit der "Volksstimme". Und Bytyqi ergänzte: "Die Verletzungen haben mich bestimmt ein, zwei Jahre älter gemacht." Doch gebrochen haben sie den 28-Jährigen nicht.

Doch nicht für Enis Bytyqi. Er hat sich lange zurückgearbeitet - und ist inzwischen längst wieder voll integriert. Für die Magdeburger Reserve kommt Bytyqi in der laufenden Saison bisher auf elf Regionalliga-Einsätze. Auch am Freitagabend beim BFC Dynamo (19 Uhr im exklusiven Livestream auf volksstimme.de und mz.de ) wird er wieder auf seine Chance hoffen.

Im vergangenen Winter hatte Bytyqi in Magdeburg unterschrieben - nach einer schier endlosen Odyssee an Verletzungen. Ein Riss des Syndesmosebandes (2021) und zwei Kreuzbandrisse (2022 und 2023) hatten den ehemaligen deutschen und kosovarischen Junioren-Nationalspieler an den Rand des Karriereendes gebracht. Nach Stationen bei Werder Bremen II, den Würzburger Kickers, dem VfB Oldenburg und dem TSV Steinbach Haiger war das Kapitel Fußball fast schon zugeschlagen.

Von solch einer Chance konnte das einstige Top-Talent des FCM lange Zeit nur träumen. Es war ein "harter Weg" zurück auf den Platz, berichtete er. Ein Weg, den er nach überstandener Reha unter anderem als Trainingsgast beim Landesligisten SV Arminia Magdeburg gegangen war. "Es waren Schweiß, Blut und Tränen – für die anderen auch Nerven", erklärte Bytyqi. Doch spätestens als er im vergangenen Winter nach einem Probetraining seinen Vertrag bei den Blau-Weißen unterschrieben hatte, wusste er, wofür er all dies getan hatte.

>> FCM II beim BFC Dynamo im mz-Livestream: (hier klicken)

"Es freut mich sehr, dass ich das erreicht habe und beim FCM sein darf. Und es ist auch schön für die Leute, die da dabei waren", erklärte der Stürmer. Doch "genug" hat der ehemalige Nachwuchsspieler des SV Werder Bremen damit noch nicht. "Meine Geschichte endet hier nicht. Ich will mehr, ich bin hungrig, ich bin 28", sagte er. 62 Drittliga- und 72 Regionalliga-Einsätze stehen in der Vita des Rechtsfußes. Und so viel steht für ihn fest: Viele weitere sollen folgen.

Bytyqi lässt Zukunft offen, Vertrag beim FCM läuft aus

Ob allerdings im Trikot des 1. FC Magdeburg, das wird die Zeit zeigen. Im Sommer läuft sein Vertrag aus. Doch glücklich ist Bytyqi bei seinem Kindheitsverein, den er 2014 in Richtung Bremen verlassen hatte, allemal. "Ich habe hier alles und bin rundum glücklich. Ich kenne jeden Stein und jede Person hier", sagte der Angreifer auf seine Zukunft angesprochen: "Ich kann mir gut vorstellen, so lange wie möglich hier zu spielen und weiterhin dieses besondere Trikot zu tragen." Zum Spielerprofil:

>> Enis Bytyqi

Doch zunächst zählt für Enis Bytyqi nur eines: "spielen, treffen, gewinnen" mit der U23 des 1. FC Magdeburg - bestenfalls schon am Freitagabend beim BFC Dynamo. Von allem darüber hinaus lässt sich der Angreifer gewissermaßen überraschen. "Was die Zukunft bringt, wissen wir alle nicht. Dann wäre es auch langweilig", sagte er scherzend. Nach der langen Odyssee an Verletzungen ist die Freude beim ihm zurück, auch die Freude am Fußball. Und diese soll auch möglichst lange bleiben.