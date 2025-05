Der Landesliga-Aufstiegsfernkampf live in der FuPa.tv-Konferenz

Nach einer alles andere als souveränen Spielzeit als haushoher Titelfavorit, hat die Holzheimer SG vor dem 34. und letzten Spieltag immerhin den Aufstieg komplett in der eigenen Hand. Bei einem Auswärtserfolg gegen die VSF Amern würde die Konkurrenz zeitgleich in die Röhre schauen. Doch sollten der Elf von Jesco Neumann auf den letzten Metern doch noch die Nerven flattern, stünde die Konkurrenz schon in den Startlöchern. Auf Platz drei folgt der FC Remscheid, der den bereits sicheren Titelträger VfL Jüchen-Garzweiler empfängt, ein Punkt dahinter bräuchte der FC Kosova Düsseldorf Patzer von den beiden Vordermännern, um die Saison auf Platz zwei zu beenden.