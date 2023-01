Vor 15 Jahren gab es ein kurioses Szenario beim KFC Uerdingen. – Foto: Sascha Köppen

Der kürzeste Cheftrainerjob beim KFC Uerdingen Am vergangenen Freitag vor 15 Jahren, also am 20. Januar 2008, begann und endete der kürzeste Cheftrainerjob beim KFC Uerdingen. Edmund Mastiaux war nur Trainer für einen Tag. Das war aber volle Absicht.

Rückblick auf den Januar 2008. Der KFC Uerdingen steckt in der Krise. Der Club braucht dringend Geld, die Insolvenz droht, der Vorsitzende Ralf Houben ist soeben zurück getreten. Sein Nachfolger Olaf Stiller, erst eine Woche im Amt, stellt freitags einen neuen Trainer vor – und schmeißt ihn nur einen Tag später nach einer 0:3-Niederlage gegen Rot-Weiß Oberhausen wieder raus, um den Trainer-Vorgänger zurück ins Amt zu heben.

Klingt chaotisch, ist aber gar nicht so schlimm gewesen, sondern war von langer Hand geplant. Eine Initiative namens „Krefeld wählt“, bestehend aus ganz vielen Uerdinger Fans, war in Verbindung mit der Vereinsführung auf die Idee gekommen, für ein Freundschaftsspiel den Posten des Cheftrainers beim Internetauktionshaus Ebay anzubieten. Der eigentliche Chefcoach, Trainerlegende Aleksandar Ristic, würde für dieses Spiel seinen Stuhl räumen. Ziel war zum einen, durch die Aktion auf die Situation des Clubs aufmerksam zu machen, zum anderen aber auch, viele Zuschauer zum „Retterspiel“ in die Grotenburg zu locken, um mit den Einnahmen das Loch in der Vereinskasse zu stopfen. „Es wurde auch Zeit, dass Herr Ristic ins zweite Glied abtritt“ – mit diesen Worten stellte sich Edmund Mastiaux als Gewinner der Auktion der Öffentlichkeit vor. 4110 Euro hatte der Personalberater aus Bonn in der Ebay-Auktion auf den Tisch gelegt, um 24 Stunden lang die Kicker des Oberligisten auf dem Trainingsgelände durch die Gegend zu scheuchen und dann am Abend auf der Trainerbank Platz zu nehmen – um gut zwei Stunden später wieder die Papiere zu bekommen. Der damals 47-jährige Mastiaux genoss sein kurzes Gastspiel beim KFC sichtlich – auch weil noch eine weitere Attraktion dazu kommen sollte. Allein drei Fernsehteams waren binnen der 90 Minuten zugegen, hinzu kamen mehrere Radiosender und dutzende Fotografen, die Zeugen wurden, wie ein kleiner, pummeliger ehemaliger Showpraktikant namens Elton für immerhin stolze 33 Minuten im Trikot der Blau-Roten mitmischen durfte. „Ich bin viel zu spät eingewechselt worden“, maulte Elton anschließend bei der Pressekonferenz – und gab sich eine Mitschuld an der Niederlage. „Als ich gekommen bin, lagen wir erst mit einem Tor hinten. . .“