Der KSC will sich gegen den ESV Freilassing für die Hinspiel-Pleite rächen

Der Kirchheimer SC empfängt Freilassing zum letzten Spiel vor der Winterpause. Trainer Steven Toy muss auf mehrere Spieler verzichten.

Neun Punkte sollen möglichst am Heimspieltag für die Fußballer der Ersten, Zweiten und Dritten Mannschaft des Kirchheimer SC herausspringen, damit der am Rande des Kunstrasenplatzes ausgeschenkte Glühwein oder der ebenfalls kredenzte Lebkuchen den Zuschauern am ersten Adventswochenende besonders gut mundet. „Wir wollen natürlich unseren Teil dazu beitragen, dass es ein erfolgreicher Nachmittag wird“, sagte Steven Toy, der mit seinem Landesliga-Team im Duell mit dem ESV Freilassing (Samstag, 14 Uhr) gleich in doppelter Hinsicht auf Wiedergutmachung sinnt.

Zum einen will sich die Mannschaft für die 0:1-Niederlage im Hinspiel revanchieren, als sie die meiste Zeit alles im Griff hatte, hinten sicher stand und sich dennoch nicht für den betriebenen Aufwand belohnten. Zum anderen wollen die Kirchheimer das aus ihrer Sicht unglückliche 2:3 am vergangenen Wochenende beim FC Unterföhring vergessen machen, als sie trotz früher Unterzahl in Führung gingen, nach dem 1:1 noch einmal zurückschlugen und den Vorsprung dann nicht über die Zeit retten konnten.

Der gesperrte Rot-Sünder Marko Ereiz wird in der Innenverteidigung vermutlich durch Nuyan Karsak ersetzt, für den privat verhinderten Stammtorhüter Sebastian Kolbe rückt Nicolas Beilhardt zwischen die Pfosten.

Neben den schon länger verletzten Akteuren fehlen im letzten Spiel vor der Winterpause der noch angeschlagene Marinus Bachleitner und der kränkelnde Korbinian Vollmann. Von Luca Topic hat sich der Verein „in gegenseitigem Einvernehmen“ getrennt, wie Trainer Toy bestätigte: „Luca war lange verletzt, es war ein Auf und Ab. Als er dann fit war, war er mit seiner Spielzeit nicht happy.“ Der 26-jährige Defensivmann kam 2023 vom VfB Forstinning und absolvierte 24 Punktspiele für den KSC.

Gegner ESV Freilassing hat sechs Zähler weniger auf dem Konto als der Kirchheimer SC und brachte zuletzt den FC Schwabing beim 2:2 in einer dramatischen Schlussphase an den Rand einer Niederlage. ESV-Torjäger Timo Portenkirchner bejubelte dabei seine Saisontreffer 17 und 18. Steven Toy erwartet intensive Zweikämpfe und warnt: „Freilassing hat einige groß gewachsene Spieler in seinen Reihen, unnötige Standards sollten wir nach Möglichkeit verhindern.“ (guv)

Voraus. Aufstellung: Beilhardt – Zielke, Schneider, Karsak, Sailer Fidalgo – Benrabh, Köhler, Flohrs – Mauerer, Prokoph, Reilhac