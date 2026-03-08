Der KSC macht nach der Pause in 15 Minuten alles klar

Beifall fürs Team: Trainer Steven Toy (Kirchheim) gratuliert dem Team zu seiner Leistung. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Gegen Aubing lag Kirchheim 1:2 zurück. Dann folgte eine spektakuläre Viertelstunde. Am Ende stand ein deutlicher 6:2-Sieg.

Lange Zeit sah es ganz und gar nicht nach einem Erfolg für die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC aus, doch nach der Pause führten sie gegen den SV Aubing plötzlich mit 5:1 und steuerten dem Heimsieg entgegen. Die Kirchheimer suchten die Zuordnung, während die Aubinger gleich voll da waren, Ball und Gegner laufen ließen. Artin Shamolli scheiterte an KSC-Torwart Nicolas Beilhardt (4.), Leo Tomic zielte knapp rechts vorbei (6.), Beilhardt parierte auch gegen Alexander Rojek (13.), und Thomas Graml brachte die Gäste nach einem Eckstoß unbedrängt per Kopf in Führung (15.).

„Wir sind zunächst nicht ins Spiel gekommen und viel hinterhergelaufen“, stellt Kirchheims Trainer Steven Toy fest, der mitansehen musste, wie seine Schützlinge immer wieder Löcher stopfen mussten und auch bei den zweiten Bällen das Nachsehen hatten. Der Aufsteiger kombinierte sich weiter sicher durchs Mittelfeld und besetzte konsequent die Flügel. Doch viele der gut vorbereiteten Angriffe verebbten.

Die Gastgeber hingegen bewiesen große Effizienz. Sami Benrabh legte die Kugel nach einer zu kurzen Abwehr zentral vom Sechzehner oben links ins Kreuzeck (25.), Peter Schmöller verwandelte einen von Claudio Milican an Roman Prokoph verursachten Foulelfmeter (36.) – und der KSC ging mit einer 2:1-Führung in die Kabine. „Nicht wirklich verdient“, gibt Toy zu.

Im zweiten Abschnitt verdichteten die Kirchheimer das Mittelfeld besser, kamen nach Balleroberungen schnell in die Gefahrenzone und entschieden die Angelegenheit binnen einer Viertelstunde. Nach einem abgefälschten Schuss von Jan Köhler schaltete Roman Prokoph am schnellsten (50.), Köhler traf nach Benrabh-Flanke mit feinem Fuß per Direktabnahme (57.), und Luca Mauerer schloss einen Konter nach Pass von Leon Reilhac erfolgreich ab (65.). Nuyan Karsaks Rettungsversuch mündete in ein Eigentor (73.), Aubings Tomic verpasste die Topchance zum 3:5 (77.), das dann Shamolli am Ende der Nachspielzeit erzielte (90.+5). „Gegen einen starken Gegner mit sehr guter Spielanlage haben wir dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und mit absolutem Willen für mich dann auch verdient gewonnen“, sagt Steven Toy. Der KSC-Coach wechselte zwei Rückkehrer ein: Thomas Branco De Brito (erstmals seit 13. September dabei) und Luis Sako (fehlte seit 8. November) feierten nach Verletzungen ihr Liga-Comeback. (guv)