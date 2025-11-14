– Foto: Kevin Rosenberger

"Der KSC II bringt eine junge, dynamische Mannschaft mit" In der Oberliga empfängt Türkspor Neckarsulm am morgigen Samstag den Karlsruher SC II. Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg Karlsruhe II Türk Neckars

Am morgigen Samstag empfängt Türkspor Neckarsulm in der Oberliga die Zweitvertretung des Karlsruher SC auf dem Kunstrasen im Pichterich. Beide Teams stehen unter Druck – und brauchen dringend Punkte.

Morgen, 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars Karlsruher SC Karlsruhe II 14:00 PUSH Die Gäste aus Karlsruhe reisen mit 19 Punkten im Gepäck an (Platz 11). Ein Torverhältnis von 22:30 und nur ein Sieg aus den letzten fünf Partien zeigen ihre aktuell durchwachsene Form. Zuletzt setzte es ein deutliches 0:4 zuhause gegen Villingen.

Türkspor steht mit 16 Punkten auf Rang 13. Durch das 0:0 in Hollenbach konnte man am Wochenende zwar einen Platz gutmachen, wartet jedoch weiterhin seit sechs Spielen auf einen Sieg – nicht zuletzt aufgrund des anhaltenden Verletzungspechs. Beide Mannschaften benötigen die Zähler unbedingt, um Abstand zu den unteren Tabellenrängen zu gewinnen. Alles deutet auf ein intensives und enges Duell im Pichterich hin.