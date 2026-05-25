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Pokal
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Der Kreispokalsieger heißt SSC Burg
Teaser KREISPOKAL DILLENBURG: +++ Im Fußball-Kreispokalfinale zwischen dem SSC Burg und dem TSV Bicken sorgen ein Unterbekleidungsfehler, drei Treffer und etliche Abschlüsse für ein munteres 2:1 +++
Dillenburg. Wenn der SSC Burg und der TSV Bicken im Fußball-Kreispokal aufeinandertreffen, dann ist beste Unterhaltung garantiert. Beide Mannschaften haben diesen Wettbewerb mit etlichen Siegen und Finalteilnahmen in den vergangenen 15 Jahren geprägt. Am Donnerstagabend enttäuschten sie die schätzungsweise 500 Zuschauer in Herbornseelbach in Sachen Tempo, Intensität und Torgefahr abermals nicht.