 2026-05-15T09:36:57.455Z

Pokal

Der Kreispokalsieger heißt SSC Burg

Teaser KREISPOKAL DILLENBURG: +++ Im Fußball-Kreispokalfinale zwischen dem SSC Burg und dem TSV Bicken sorgen ein Unterbekleidungsfehler, drei Treffer und etliche Abschlüsse für ein munteres 2:1 +++

von Redaktion · Heute, 19:54 Uhr · 0 Leser
Die Spieler des SSC Burg bejubeln ihren Kreispokalsieg. 2:1 hieß es im Finale gegen den TSV Bicken. © Jonathan Ortmann
Die Spieler des SSC Burg bejubeln ihren Kreispokalsieg. 2:1 hieß es im Finale gegen den TSV Bicken. © Jonathan Ortmann

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Kreispokal Dillenburg
SSC Juno Burg
TSV Bicken

Dillenburg. Wenn der SSC Burg und der TSV Bicken im Fußball-Kreispokal aufeinandertreffen, dann ist beste Unterhaltung garantiert. Beide Mannschaften haben diesen Wettbewerb mit etlichen Siegen und Finalteilnahmen in den vergangenen 15 Jahren geprägt. Am Donnerstagabend enttäuschten sie die schätzungsweise 500 Zuschauer in Herbornseelbach in Sachen Tempo, Intensität und Torgefahr abermals nicht.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.