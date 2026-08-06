Der Kreispokal in Mönchengladbach/Viersen ist zurück

Venn ist der erste Sieger im Pokal – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Mit dem REWOVE-Kreispokal startet für viele Vereine aus dem Kreis Mönchengladbach/Viersen die heiße Phase der neuen Saison. Die Auslosung der ersten Runde verspricht zahlreiche interessante Begegnungen – von ausgeglichenen Duellen bis hin zu echten Lokalderbys. Während die höherklassigen Mannschaften ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollen, wittern die Außenseiter die Chance auf eine Pokalüberraschung.

Für die erste Überraschung des Wettbewerbs sorgte bereits das Eröffnungsspiel. Absteiger Rot-Weiß Venn setzte sich auf heimischer Anlage überraschend gegen den klassenhöheren A-Ligisten DJK Hehn durch. Nach einem packenden Pokalfight fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen, in dem sich der B-Ligist mit 8:7 durchsetzte. Damit gelang Venn der Einzug in die zweite Runde.

Die Bezirks- und Landesligisten greifen allerdings noch nicht ins Geschehen ein. Sie erhielten für die erste Runde ein Freilos - darunter auch Titelverteidiger Sportfreunde Neuwerk, der sich in der vergangenen Saison den Pokalsieg sichern konnte. Dadurch stehen in der Auftaktrunde ausschließlich Duelle zwischen Mannschaften aus den Kreisligen auf dem Programm.

A-Ligisten wollen ihrer Favoritenrolle gerecht werden

Am Sonntag greifen dann die übrigen Mannschaften ins Geschehen ein. Dabei stehen gleich mehrere Duelle zwischen Vertretern der Kreisliga A und der Kreisliga B auf dem Programm. Der A-Ligist SV Otzenrath empfängt den A-Liga-Konkurrenten SV Schelsen. Da sich beide Teams aus dem Ligaalltag kennen, dürfte die Tagesform den Ausschlag geben.

Als Favorit in die Partie geht der SV Lürrip im Duell mit dem B-Ligisten SC Viktoria Rheydt. Auch Türkiyemspor Mönchengladbach reist als A-Ligist zum B-Ligisten Concordia Viersen und geht auf dem Papier mit leichten Vorteilen in die Begegnung. Gleiches gilt für den 1. FC Viersen, der beim B-Ligisten Blau-Weiß Meer antreten muss. Trotz der unterschiedlichen Ligazugehörigkeit dürften die drei Begegnungen alles andere als Selbstläufer werden, schließlich sind Pokalspiele häufig von Kampf und Leidenschaft geprägt.

Ausgeglichene Duelle

Neben den Partien mit klarem Klassenunterschied stehen auch mehrere Vergleiche zwischen Mannschaften derselben Liga auf dem Programm. Germania Geistenbeck und Red Stars Mönchengladbach treffen ebenso in einem reinen B-Liga-Duell aufeinander wie der SV Giesenkirchen und TuS Liedberg. Ein weiteres B-Liga-Duell liefern sich der SC Hardt und der VfB Hochneukirch.

Die größte Außenseiterrolle nimmt am Sonntag der SV Wickrathberg ein. Der C-Ligist empfängt den B-Ligisten Broich-Peel und möchte es Rot-Weiß Venn gleichtun. Der Erfolg des C-Ligisten gegen die DJK Hehn hat eindrucksvoll gezeigt, dass die Ligazugehörigkeit im Pokal nicht immer den Ausschlag gibt.

Nach der ersten Runde stoßen schließlich auch die Bezirks- und Landesligisten zum Teilnehmerfeld hinzu. Damit steigt die sportliche Qualität des Wettbewerbs noch einmal deutlich an. Titelverteidiger Sportfreunde Neuwerk wird dann ebenfalls erstmals ins Geschehen eingreifen und den ersten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung gehen wollen. Bis dahin werden die Kreisligisten jedoch alles daran setzen, sich ihren Platz in der zweiten Runde zu sichern – und vielleicht gelingt dabei dem nächsten Außenseiter eine Pokalsensation.

Die 1. Runde im Überblick:

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr Germania Geistenbeck Geistenbeck Red Stars Mönchengladbach Red Stars MG 15:00 PUSH

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr BW Concordia Viersen BWC Viersen Türkiyemspor Mönchengladbach Türkiyemspor 15:00 PUSH

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath SV Schelsen SV Schelsen 15:00 PUSH

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt SC Rheydt SV Lürrip SV Lürrip 15:00 PUSH