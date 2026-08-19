Der Kreispokal geht in die zweite Runde

– Foto: René Diebel

Hier bleibt ihr auf dem Laufenden: Nach und nach werden die einzelnen Partien mit Spielberichten, Ergebnissen und Geschichten rund um die Spiele ergänzt. Also ruhig öfter reinschauen, dieser Artikel wächst mit jedem Abpfiff.

Das Teilnehmerfeld wird kleiner, die Duelle werden heißer und der Weg Richtung Pokalfinale nimmt langsam Konturen an. Favoriten wollen ihrer Rolle gerecht werden, Außenseiter weiter von der nächsten Überraschung träumen und bekanntlich schreibt der Pokal seine Geschichten sowieso am liebsten selbst.

Walchum-Hasselbrock nimmt die nächste Pokal-Hürde

Die SG Walchum-Hasselbrock steht in der dritten Runde des Emco-Kreispokals. Im Duell zweier Mannschaften aus der 1. Kreisklasse Emsland Nord setzte sich die SG mit 3:1 bei Sparta Werlte II durch.

Zu den Torschützen der Gäste lagen bei Erstellung dieses Artikels noch keine Daten vor. Für Werlte II traf Simon Rosenthal in der 32. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1. Am Ende hatte jedoch Walchum-Hasselbrock die Nase vorn und durfte über den Einzug in die nächste Runde jubeln. Wer wissen möchte, ob Torschützen und weitere Spieldaten inzwischen nachgetragen wurden: Einfach auf das Spiel klicken, dort findet ihr den jeweils aktuellen Stand.

Varenrode gewinnt Acht-Tore-Pokalduell in Emsbüren

Der SV Schwarz-Weiß Varenrode hat sich in der zweiten Runde des Emco-Kreispokals mit 5:3 bei der SG Emsbüren II durchgesetzt. Die Gastgeber hielten gegen den klassenhöheren Kreisligisten lange dagegen. Oliver Ackermann sorgte in der 23. Minute für das zwischenzeitliche 1:1. Nach dem Seitenwechsel bot sich Emsbüren II vom Punkt die Chance auf einen weiteren Treffer, doch Varenrodes Keeper Julian Wolbers parierte den Foulelfmeter von Johannes Seybering (50.). Justin Tautfest brachte die Gastgeber per Kopf noch einmal auf 2:3 heran (56.), später verkürzte Philipp Johanning – ebenfalls per Kopf – auf 3:4 (70.). Varenrode ließ sich den Vorsprung jedoch nicht mehr nehmen, setzte noch den fünften Treffer nach und sicherte sich mit dem 5:3-Erfolg das Ticket für die dritte Runde des Emco-Kreispokals.

Eltern zieht souverän in die dritte Runde ein Gestern, 19:30 Uhr SV Lengerich-Handrup Leng-Hand SV Eltern Eltern 0 2 Abpfiff Der SV Eltern hat die zweite Runde des Emco-Kreispokals erfolgreich gemeistert und sich mit 2:0 beim SV Lengerich-Handrup durchgesetzt. Die Gäste erspielten sich im ersten Durchgang ein Chancenplus und belohnten sich kurz vor der Pause: Eine starke Hereingabe von Luca Lampe verwertete Hamsa Ibrahim zur verdienten Führung (41.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Eltern gefährlich. Niklas Kolakusic erhöhte nach Vorarbeit von Kai-Lukas Telkmann auf 2:0 (60.). Lengerich-Handrup fand offensiv nur selten ein Durchkommen und konnte den Rückstand nicht mehr entscheidend verkürzen. Eltern brachte den Vorsprung souverän über die Zeit und löste verdient das Ticket für die dritte Pokalrunde.

– Foto: SV Bokeloh

Im neuen Dress in Runde drei: Bokeloh II gewinnt in Bawinkel

Der SV Bokeloh II hat sich in der zweiten Runde des Emco-Kreispokals mit 2:1 beim SV Bawinkel II durchgesetzt – und durfte dabei nicht nur sportlich, sondern auch optisch einen gelungenen Pokalabend feiern. Henri Reisiger brachte die Gäste nach einem Konter in Führung (14.). Die Antwort ließ allerdings nur zwei Minuten auf sich warten: Nach einer Kopfballverlängerung von Simon Duisen traf Steffen Gerling zum 1:1 (16.). Mit dem leistungsgerechten Unentschieden ging es später in die Pause. Die Entscheidung fiel in der 62. Minute. Bawinkels Keeper kam aus seinem Tor, verschätzte sich in der Situation und Mirko Lake nutzte den Abpraller zum 2:1 für Bokeloh. Bawinkel drängte anschließend auf den Ausgleich und hatte tief in der Nachspielzeit noch die große Gelegenheit dazu. Timon Wolters scheiterte jedoch am Bokeloher Keeper, der den Ball an den Innenpfosten lenkte und anschließend festhielt. Kurz darauf war Schluss. Damit feierte Bokeloh II im neuen Dress direkt den Einzug in die dritte Pokalrunde. Die Zweite des SVB wurde mit neuen Trikots von der KUMM Technik GmbH und Timo Schepergerdes ausgestattet. Zudem gab es neue Trainingsanzüge von Wintec Autoglas – der neue Look hat seine Pokaltaufe damit erfolgreich bestanden. Ein Dankeschön geht außerdem an Jannik Deeters, der die Partie für FuPa im Liveticker begleitet und das Geschehen vom Platz festgehalten hat.

– Foto: SV Bokeloh

Weusthof schießt Teglingen II in die nächste Runde

Der SV Teglingen II hat sich in der zweiten Runde des Emco-Kreispokals knapp mit 1:0 beim SV Concordia Emsbüren III durchgesetzt. Den entscheidenden Treffer des Tages erzielte Simon Weusthof kurz vor der Halbzeitpause in der 43. Minute. Emsbüren III gelang im weiteren Verlauf keine Antwort mehr, sodass Teglingen II den knappen Vorsprung über die Zeit brachte und das Ticket für die nächste Pokalrunde löste. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Frank Overesch.

Messingen kämpft sich über den „Kartoffelacker“ in die nächste Runde