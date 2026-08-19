 2026-08-17T04:56:09.060Z

Vom Spielfeldrand

Der Kreispokal geht in die zweite Runde

von ReDi · Heute, 08:17 Uhr · 0 Leser
– Foto: René Diebel

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Kreispokal Emsland
Börger
Leschede
Haselünne
BW Papenburg II

Das Teilnehmerfeld wird kleiner, die Duelle werden heißer und der Weg Richtung Pokalfinale nimmt langsam Konturen an. Favoriten wollen ihrer Rolle gerecht werden, Außenseiter weiter von der nächsten Überraschung träumen und bekanntlich schreibt der Pokal seine Geschichten sowieso am liebsten selbst.

Hier bleibt ihr auf dem Laufenden: Nach und nach werden die einzelnen Partien mit Spielberichten, Ergebnissen und Geschichten rund um die Spiele ergänzt. Also ruhig öfter reinschauen, dieser Artikel wächst mit jedem Abpfiff.

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Walchum-Hasselbrock nimmt die nächste Pokal-Hürde

Gestern, 20:00 Uhr
SV Sparta Werlte
SV Sparta WerlteWerlte II
SG Walchum Hasselbrock
SG Walchum HasselbrockSG Wal. Has.
1
3
Abpfiff

Die SG Walchum-Hasselbrock steht in der dritten Runde des Emco-Kreispokals. Im Duell zweier Mannschaften aus der 1. Kreisklasse Emsland Nord setzte sich die SG mit 3:1 bei Sparta Werlte II durch.

Zu den Torschützen der Gäste lagen bei Erstellung dieses Artikels noch keine Daten vor. Für Werlte II traf Simon Rosenthal in der 32. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1. Am Ende hatte jedoch Walchum-Hasselbrock die Nase vorn und durfte über den Einzug in die nächste Runde jubeln.

Wer wissen möchte, ob Torschützen und weitere Spieldaten inzwischen nachgetragen wurden: Einfach auf das Spiel klicken, dort findet ihr den jeweils aktuellen Stand.

Varenrode gewinnt Acht-Tore-Pokalduell in Emsbüren

Gestern, 19:00 Uhr
SG Emsbüren / SG Elbergen
SG Emsbüren / SG ElbergenSG Emsbüren II
SV Schwarz-Weiß Varenrode
SV Schwarz-Weiß VarenrodeSV Varenrode
3
5
Abpfiff

Der SV Schwarz-Weiß Varenrode hat sich in der zweiten Runde des Emco-Kreispokals mit 5:3 bei der SG Emsbüren II durchgesetzt. Die Gastgeber hielten gegen den klassenhöheren Kreisligisten lange dagegen. Oliver Ackermann sorgte in der 23. Minute für das zwischenzeitliche 1:1.

Nach dem Seitenwechsel bot sich Emsbüren II vom Punkt die Chance auf einen weiteren Treffer, doch Varenrodes Keeper Julian Wolbers parierte den Foulelfmeter von Johannes Seybering (50.). Justin Tautfest brachte die Gastgeber per Kopf noch einmal auf 2:3 heran (56.), später verkürzte Philipp Johanning – ebenfalls per Kopf – auf 3:4 (70.).

Varenrode ließ sich den Vorsprung jedoch nicht mehr nehmen, setzte noch den fünften Treffer nach und sicherte sich mit dem 5:3-Erfolg das Ticket für die dritte Runde des Emco-Kreispokals.

Eltern zieht souverän in die dritte Runde ein

Gestern, 19:30 Uhr
SV Lengerich-Handrup
SV Lengerich-HandrupLeng-Hand
SV Eltern
SV ElternEltern
0
2
Abpfiff

Der SV Eltern hat die zweite Runde des Emco-Kreispokals erfolgreich gemeistert und sich mit 2:0 beim SV Lengerich-Handrup durchgesetzt. Die Gäste erspielten sich im ersten Durchgang ein Chancenplus und belohnten sich kurz vor der Pause: Eine starke Hereingabe von Luca Lampe verwertete Hamsa Ibrahim zur verdienten Führung (41.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Eltern gefährlich. Niklas Kolakusic erhöhte nach Vorarbeit von Kai-Lukas Telkmann auf 2:0 (60.). Lengerich-Handrup fand offensiv nur selten ein Durchkommen und konnte den Rückstand nicht mehr entscheidend verkürzen. Eltern brachte den Vorsprung souverän über die Zeit und löste verdient das Ticket für die dritte Pokalrunde.

– Foto: SV Bokeloh

Im neuen Dress in Runde drei: Bokeloh II gewinnt in Bawinkel

Gestern, 20:00 Uhr
SV Bawinkel 1956
SV Bawinkel 1956SV Bawinkel II
SV Bokeloh
SV BokelohBokeloh II
1
2
Abpfiff

Der SV Bokeloh II hat sich in der zweiten Runde des Emco-Kreispokals mit 2:1 beim SV Bawinkel II durchgesetzt – und durfte dabei nicht nur sportlich, sondern auch optisch einen gelungenen Pokalabend feiern.

Henri Reisiger brachte die Gäste nach einem Konter in Führung (14.). Die Antwort ließ allerdings nur zwei Minuten auf sich warten: Nach einer Kopfballverlängerung von Simon Duisen traf Steffen Gerling zum 1:1 (16.). Mit dem leistungsgerechten Unentschieden ging es später in die Pause.

Die Entscheidung fiel in der 62. Minute. Bawinkels Keeper kam aus seinem Tor, verschätzte sich in der Situation und Mirko Lake nutzte den Abpraller zum 2:1 für Bokeloh. Bawinkel drängte anschließend auf den Ausgleich und hatte tief in der Nachspielzeit noch die große Gelegenheit dazu. Timon Wolters scheiterte jedoch am Bokeloher Keeper, der den Ball an den Innenpfosten lenkte und anschließend festhielt. Kurz darauf war Schluss.

Damit feierte Bokeloh II im neuen Dress direkt den Einzug in die dritte Pokalrunde. Die Zweite des SVB wurde mit neuen Trikots von der KUMM Technik GmbH und Timo Schepergerdes ausgestattet. Zudem gab es neue Trainingsanzüge von Wintec Autoglas – der neue Look hat seine Pokaltaufe damit erfolgreich bestanden.

Ein Dankeschön geht außerdem an Jannik Deeters, der die Partie für FuPa im Liveticker begleitet und das Geschehen vom Platz festgehalten hat.

– Foto: SV Bokeloh

Weusthof schießt Teglingen II in die nächste Runde

Mo., 17.08.2026, 20:00 Uhr
SV Concordia Emsbüren
SV Concordia EmsbürenEmsbüren III
SV Teglingen
SV TeglingenTeglingen II
0
1
Abpfiff

Der SV Teglingen II hat sich in der zweiten Runde des Emco-Kreispokals knapp mit 1:0 beim SV Concordia Emsbüren III durchgesetzt. Den entscheidenden Treffer des Tages erzielte Simon Weusthof kurz vor der Halbzeitpause in der 43. Minute. Emsbüren III gelang im weiteren Verlauf keine Antwort mehr, sodass Teglingen II den knappen Vorsprung über die Zeit brachte und das Ticket für die nächste Pokalrunde löste. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Frank Overesch.

Messingen kämpft sich über den „Kartoffelacker“ in die nächste Runde

Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr
SV Victoria Gersten 1947
SV Victoria Gersten 1947Gersten
SV Adler Messingen 1922
SV Adler Messingen 1922Messingen
1
3

Der SV Adler Messingen hat die dritte Runde des Emco-Kreispokals erreicht und sich mit 3:1 beim SV Victoria Gersten durchgesetzt. Einfach machte es der Außenseiter dem Kreisligisten allerdings nicht und auch das Geläuf verlangte beiden Mannschaften einiges ab. Im Liveticker fiel bereits nach 19 Minuten die wenig schmeichelhafte, aber durchaus bildhafte Beschreibung: „Der Platz hier erinnert eher an einen Kartoffelacker.“

Auf eben diesem erwischte Gersten den besseren Start. Valentin Schröder köpfte die Gastgeber nach einer Ecke mit 1:0 in Führung (14.). Messingen tat sich lange schwer, erspielte sich aber zunehmend Möglichkeiten und kam kurz vor der Pause durch Michael Thuinemann zum Ausgleich (41.).

Nach dem Seitenwechsel wurde der Favorit zielstrebiger. Nico Schröder drehte die Partie zum 2:1 (51.), ehe Jakob Holle nach Vorarbeit von Schröder auf 3:1 erhöhte (66.). In der Schlussphase musste Messingen die Partie zu zehnt beenden: Theo Krane wurde nach einem harten Foul vom Platz gestützt. Da Adler sein Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatte, ging es in Unterzahl weiter. Gersten versuchte noch einmal heranzukommen, Messingen brachte den Vorsprung jedoch über die Zeit und sicherte sich das Ticket für die nächste Runde.

Und zum Schluss ein Dankeschön an Christopher Thünemann, der die Partie im FuPa-Liveticker begleitet und mit seinen Eindrücken vom „Kartoffelacker“ dafür gesorgt hat, dass auch alle Daheimgebliebenen bestens über das Pokalgeschehen informiert waren.

Mittwoch

Heute, 19:30 Uhr
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene II
VfL Emslage
VfL EmslageEmslage
19:30
Spieltext Holt. Biene II - Emslage

Heute, 19:30 Uhr
ASV Altenlingen 1965
ASV Altenlingen 1965Altenlingen II
SV Sparta Werlte
SV Sparta WerlteWerlte
0
0
Spieltext Altenlingen II - Werlte

Heute, 19:30 Uhr
SV Hemsen 1957
SV Hemsen 1957Hemsen
SG Bramsche 1966
SG Bramsche 1966Bramsche
19:30
Spieltext Hemsen - Bramsche

Heute, 19:30 Uhr
SV Wettrup 1968
SV Wettrup 1968Wettrup
SV Dalum 1926
SV Dalum 1926Dalum II
19:30live
Spieltext Wettrup - Dalum II

Heute, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Lorup 1911
SV Blau-Weiß Lorup 1911Lorup
SG Osterbrock / Geeste
SG Osterbrock / GeesteSG Osterbrock / Geeste
19:30
Spieltext Lorup - SG Osterbrock /...

Heute, 19:30 Uhr
DJK Eintracht Papenburg
DJK Eintracht PapenburgE. Papenburg
SV Teglingen
SV TeglingenTeglingen
19:30live
Spieltext E. Papenburg - Teglingen

Heute, 19:45 Uhr
FC Bockholte 1966
FC Bockholte 1966Bockholte
FC Wesuwe
FC WesuweFC Wesuwe
19:45live
Spieltext Bockholte - Wesuwe

Heute, 19:30 Uhr
SV Langen
SV LangenSV Langen II
SG Fehndorf / Hebelermeer
SG Fehndorf / HebelermeerSG Fehndorf
19:30
Spieltext SV Langen II - SG Fehndorf

Heute, 19:30 Uhr
SV Eintracht Neulangen
SV Eintracht NeulangenNeulangen
SV Bawinkel 1956
SV Bawinkel 1956SV Bawinkel
0
0
Spieltext Neulangen - SV Bawinkel

Heute, 18:45 Uhr
Sportverein Listrup 1949
Sportverein Listrup 1949Listrup II
SV Alemannia Salzbergen
SV Alemannia SalzbergenSalzbergen III
18:45
Spieltext Listrup II - Salzbergen III

Heute, 20:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen III
SV Germania Twist
SV Germania TwistGerm.Twist
20:00
Spieltext SV Meppen III - Germ.Twist

Heute, 20:00 Uhr
SV Sigiltra Sögel 1920
SV Sigiltra Sögel 1920Sögel II
TuS Aschendorf
TuS AschendorfAschendorf
20:00
Spieltext Sögel II - Aschendorf

Heute, 19:30 Uhr
SV Erika-Altenberge
SV Erika-AltenbergeErika/Altenb
BV Clusorth-Bramhar
BV Clusorth-BramharBV Clusorth
19:30
Spieltext Erika/Altenb - BV Clusorth

Heute, 19:30 Uhr
SV Eintracht Emmeln 1961
SV Eintracht Emmeln 1961Emmeln
SV Sigiltra Sögel 1920
SV Sigiltra Sögel 1920Sögel
19:30
Spieltext Emmeln - Sögel

Heute, 20:00 Uhr
BW Lünne
BW LünneBW Lünne
SV Esterwegen
SV EsterwegenEsterwegen
20:00live
Spieltext BW Lünne - Esterwegen

Heute, 19:30 Uhr
SG Freren 1921
SG Freren 1921Freren II
SV Alemannia Salzbergen
SV Alemannia SalzbergenSalzbergen II
19:30
Spieltext Freren II - Salzbergen II

Heute, 19:30 Uhr
FC Wesuwe
FC WesuweFC Wesuwe II
SV Frisia Vrees
SV Frisia VreesVrees
19:30
Spieltext Wesuwe II - Vrees

Mi., 26.08.2026, 19:30 Uhr
SV Flechum
SV FlechumFlechum
SV Raspo Lathen
SV Raspo LathenLathen
19:30live
Spieltext Flechum - Lathen

Heute, 19:30 Uhr
SV Surwold
SV SurwoldSurwold II
SV Concordia Langen 1964
SV Concordia Langen 1964 Con. Langen
19:30live
Spieltext Surwold II - Con. Langen

Heute, 19:30 Uhr
DJK Eintracht Börger
DJK Eintracht BörgerBörger
SV Grenzland Twist
SV Grenzland TwistSV G. Twist
0
0
Spieltext Börger - SV G. Twist

Heute, 19:30 Uhr
SpG Lähden-Holte
SpG Lähden-HolteSpG Lähden-Holte
SV Blau-Weiß Dörpen
SV Blau-Weiß DörpenSV Dörpen
0
0
Spieltext SpG Lähden-Holt... - SV Dörpen

Heute, 19:30 Uhr
SG Ahmsen-Vinnen-Herßum
SG Ahmsen-Vinnen-HerßumSG Ahmsen-Vinnen-Herßum
SV Groß Hesepe 1923
SV Groß Hesepe 1923Gr. Hesepe
19:30
Spieltext SG Ahmsen-Vinne... - Gr. Hesepe

Heute, 19:30 Uhr
SuS Darme
SuS DarmeSuS Darme
FC 47 Leschede
FC 47 LeschedeLeschede
19:30
Spieltext SuS Darme - Leschede

Heute, 19:30 Uhr
SV Grün-Weiß Dersum
SV Grün-Weiß DersumDersum
SG Stavern / Apeldorn
SG Stavern / ApeldornSG Stavern
19:30live
Spieltext Dersum - SG Stavern