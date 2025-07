Der Kreispokal

Für unsere Steinachtaler Spielgemeinschaft Schönau-Altneudorf-Neckarsteinach II (SAN) stand am letzten Sonntag ein erster Härtetest auf dem Spielplan. Der Kreisligist SG Dielheim kam zum Pokalspiel ins „Wohnzimmer“ nach Altneudorf. Trotz ein paar Spielklassen Unterschied, war die Sache für die SG Dielheim kein einfacher Selbstläufer. Unsere SAN setzte den Gegner gewaltig unter Druck und hatte auch im Laufe der Spielzeit immer größere und bessere Tormöglichkeiten. Man lag zwar nach Toren von Noel Baumgartner in der 18. Spielminute und Daniel Pichler in der 51. Spielminute mit 0:2 zurück, aber nach dem Anschlusstreffer durch Samuel Möhrle in der 53. Minute zum 1:2 legte man so richtig los. Von den Zuschauern angefeuert schnupperte man am Ausgleich und verlangte dem Gegner alles ab. Auch als man das 1:3 durch Benjamin Campbell in der 54. Minute kassierte, der Druck wurde hoch gehalten. Als Belohnung folgte prompt der sehenswerte 2:3 Anschlusstreffer durch Adel Chaabou in der 68. Minute. Jetzt schnupperte die SAN an der Verlängerung, Dielheim wankte….aber viel nicht, in der 86. Minute sorgte Dennis Freitag, am Sonntag für den erlösenden Treffer zum 2:4 für den Gast aus Dielheim. Somit konnte Schiedsrichter Gerd Wolf auch nach 90. Minuten das Spiel abpfeifen. Fazit: Pokalsieger wäre man wahrscheinlich nicht geworden, aber was man in diesem Spiel sah, war nicht von schlechten Eltern, und zeigte einen starken Auftritt unserer SAN Jungs. Mit der gezeigten Leistung gehört man sicher zum Favoritenkreis in der kommenden Spielzeit in der C-Klasse.