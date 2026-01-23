Der Kreismeister und viele Regensburger Stadtklubs kommen

Um 13 Uhr ertönt der erste Pfiff des Tages, die Final- und Platzierungsspiele starten gegen 16.30 Uhr. Der Turnier-Hauptverantwortliche Alexander Hofmann freut sich abermals über eine „hundertprozentige Zusagenquote. Wir hatten das Turnier binnen zehn Minuten voll und mussten sogar Vereinen absagen. Darüber freut man sich schon.“ Klubs wie der Freie TuS und der SV Sallern sind mittlerweile Stammgast in der RT-Halle. Der TuS hat den Wanderpokal schon zweimal geholt und dürfte auf die Titelverteidigung spekulieren. Haag, Meier & Co. zählen jedenfalls auch diesmal zu den Favoriten. Mit der DJK Keilberg ist ein Premierengast dabei. Die mit Abstand weiteste Anreise hat der FC Maxhütte-Haidhof. Hofmann spricht von einem „sehr interessanten Teilnehmerfeld aus Stadt und Kreis Regensburg mit tollen Hallenmannschaften“ und freut sich „wirklich wahnsinnig“ auf dieses „immer tolle“ Turnier.



Als Top-Favorit nennt der Organisator neben dem Freien TuS den FC Laub. Der Kreisligist kürte sich zuletzt zum Regensburger Hallenkreismeister. Bei der anschließenden Bezirksmeisterschaft wurde die Schneider-Bande starker Dritter. Findet diese tolle Hallensaison einen erfolgreichen Abschluss? Beim letztjährigen Hallencup musste sich Laub erst im Finale dem TuS beugen.



Dank der Unterstützung von Hacker-Pschorr und Neu-Sponsor Super Bowl Regensburg dürfen sich die teilnehmenden Mannschaften auf schöne Sachpreise freuen. Zudem gibt es Gutscheine des Sportgeschäfts Sport Hartl in Oberndorf. „Wir sind froh über die Unterstützung der Sponsoren“, dankt Alexander Hofmann, selbst Trainer von Gastgeber SpVgg Stadtamhof. Der Kreisklassist hat diesen Winter schon einige Hallenturniere absolviert und möchte beim eigenen Event „ins Halbfinale und dann schauen, was geht“. Vor zwei Jahren holte die SpVgg den Titel beim Heimturnier. Gespielt wird übrigens mit großen Toren und Rundumbande, allerdings mit einem Futsalball. Am Samstagabend werden Spieler und Fans zur After-Show-Party in der Regensburger Fassbar eingeladen.





Die Gruppeneinteilung:

Gruppe A: Freier TuS Regensburg, FC Maxhütte-Haidhof, SV Sallern, SpVgg Stadtamhof

Gruppe B: FC Oberhinkofen, DJK SV Keilberg, Regensburger Turnerschaft, FC Laub



